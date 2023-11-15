الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

دراسة علمية: "الوحدة قاتلة"، وصلة الرحم تقي من الموت

الوحدة قاتلة، فيتو
الوحدة قاتلة، فيتو

التزاور، وصلة الأرحام تقي من عواقب نفسية خطيرة تترتب على الانعزال الاجتماعي، والقطيعة بين الناس، قد تصل إلى خطر الوفاة.. فـ "الوحدة قاتلة".. عبارة عادة ما نسمعها لكن قد لا نفهمها، إلا أن الدراسة التي نحن بصدد عرضها تنذر بأن الوحدة فعلا قد تؤدي للموت.

كشفت دراسة حديثة أن الشعور بالوحدة ليس مجرد حالة عاطفية، بل يمكن أن تذهب أبعد من ذلك وربما تشكل مسألة حياة أو موت. وأكدت الدراسة التأثير العميق للعزلة الاجتماعية على معدل الوفيات.

Advertisements

زيادة خطر الوفاة

ووفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، فقد لفتت الدراسة إلى وجود علاقة بين الوحدة والعزلة الاجتماعية وزيادة خطر الوفاة لأسباب مختلفة.

وشددت الدراسة على أهمية الحفاظ على روابط اجتماعية قوية من أجل الرفاهية العامة. 

 الأنشطة الجماعية الأسبوعية

وأشارت إلى أن الأفراد الذين يعانون من الوحدة التي تحددها عوامل مثل قلة زيارات العائلة والأصدقاء والعيش بمفردهم والافتقار إلى الأنشطة الجماعية الأسبوعية، يواجهون خطرًا مرتفعًا للوفاة لأي سبب.

واستعرضت الدراسة، التي أجراها باحثون في "جامعة جلاسكو" ونشرت في مجلة BMC Medicine، بيانات أكثر من 450 ألف مشارك في قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة على مدى أكثر من عقد من الزمن.

القلق وأمراض القلب والخرف

وأكدت أن "الوحدة لا تتعلق فقط بالشعور بالوحدة، فهي تشمل عدم القدرة على الثقة في رفيق مقرب والتفاعلات الاجتماعية النادرة، وغياب الأنشطة الجماعية الأسبوعية، حيث تمتد عواقب الوحدة إلى ما هو أبعد من الاضطراب العاطفي، حيث تسهم في مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك القلق وأمراض القلب والخرف".

وأضافت الدراسة أن الذين لم تتم زيارتهم من قبل العائلة والأصدقاء مطلقًا، يزيد خطر الوفاة لديهم بنسبة 37%، مقارنة بأولئك الذين يقومون بزيارات يومية.

الزيارات الشهرية تقلل من خطر الوفاة

وتبين للباحثين أن الزيارات الشهرية لها تأثير وقائي، حيث تقلل من خطر الوفاة.

وبحثت الدراسة في العواقب الفسيولوجية للوحدة، فالوحدة المزمنة تعطل أنماط النوم وترتبط بالالتهابات الجسدية، وهي مقدمة لأمراض مختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صلة الارحام عواقب نفسية الانعزال الاجتماعي خطر الوفاة معدل الوفيات صحيفة وول ستريت جورنال Wall Street Journal زيارات العائلة

مواد متعلقة

ما حكم قطع صلة الرحم مع الأقارب الذين يكثرون من الإساءة إليّ ولأسرتي؟ الأزهر يجيب

شباب الشرقية تنظم ندوة عن صلة الأرحام

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 368

أخبار مصر: الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء ويطلق النار على النزلاء، أمريكا تعلق وبيان من حماس، مقتل ضابطين إسرائيليين

فاطمة رشدي، رائدة المسرح التي أنقذها فريد شوقي من النهاية البائسة، وهذه حكايتها مع أزواجها الـ 5

صحيفة أمريكية: اسرائيل وراء استهداف قسم الولادة بمستشفى الشفاء وليس المقاومة الفلسطينية

فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مواجهة منتخب مصر ضد جيبوتي

من الزفاف إلى ألم الخذلان، قصة بوسي وهشام ربيع بعد انفصالهما رسميا

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية: "الوحدة قاتلة"، وصلة الرحم تقي من الموت

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح باب التسجيل في ماراثون زايد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

يوفر 6 آلاف وظيفة، 5 معلومات عن مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه شرق بورسعيد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية