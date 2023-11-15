الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

الكشف على 1409 مواطنين خلال القافلة الطبية المجانية بالبحيرة

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية بالبحيرة، فيتو

 نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الملقة برشيد، في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى، والعزب  والنجوع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، تحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

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وتم الكشف خلالها على ١٤٠٩ مواطنين مجانا، من خلال وجود ٩ عيادات طبية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ( عيادتي الباطنة ٣٦٦، عيادتي الأطفال ٣٤٧، الجراحة ١٤٧، النساء ٨٨، تنظيم الأسرة ١٩، العظام ٢٢٩، الجلدية ٢١٣) بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.
 

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قافلة طبية الكشف البحيرة رشيد

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