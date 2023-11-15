الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 76 حالة تعد على مساحة 10959 متر مربع بنطاق 10 مراكز بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة،
إزالة التعديات بالبحيرة، فيتو

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، عددا من الحملات لإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية أسفرت عن إزالة 76 حالة تعدي بمساحة 10959 م2 بنطاق 10 مراكز، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف، أو العشوائى، أو التعديات على الأراضى الزراعية، والتصدي بكل قوة،وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشملت حملة الإزالات، 15 حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 3603 م2 بقرى المسين، وطيبة، وكوم زمران، والوفائية بالدلنجات، عبارة عن أعمدة خرسانية، وقواعد، ومباني مقسمه أسوار طولية،وعرضية من الطوب الأبيض، و16 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 1950 م2 بنطاق قرى دسونس أم دينار، وزاوية غزال، وشرنوب، والأبعادية  بدمنهور، عبارة عن أعمدة خرسانية وأسقف مكتملة وقواعد وسملات وأسوار ومباني مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت.

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كما تم إزالة 10 حالات تعدي بمساحة 1134 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وأعمدة خرسانية برشيد، و7 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 980 م2 بنطاق قرية ديروط بالمحمودية، و8 حالات تعدي بمساحة 975 م2 بمدينة الرحمانية  عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وسملات  خرسانيه وسقف خرسانى،و3 حالات تعدي بمساحة 900 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية ومباني بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الاسمنتية بنطاق الوحدة المحلية لقرية ابو بكر الصديق ببدر، و5 حالات تعدي بمساحة 499 م2 بإدكو، و6 حالات تعدي بمساحة 450 م2 بشبراخيت، و4 حالات تعدي بمساحة 308 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الابيض واعمده خرسانية بقرية بولين بكفر الدوار، وحالتي تعدي بمساحة 160 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب البلوك بقرية الحمراء بوادي النطرون.

 

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة  أو التعدي على الأراضى الزراعية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا،وتنمويًا، والحفاظ على أصول، وحقوق الدولة، والشعب.

 

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تعديات ازالة البحيرة دمنهور حملة

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