الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

لليوم الخامس، التسجيل الإلكتروني لوظيفة مندوب مساعد بالنيابة الإدارية يدويا وإلكترونيا

النيابة الإدارية،
النيابة الإدارية، فيتو

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، وذلك من اليوم ١١ نوفمبر حتى ٢٤ نوفمبر الجاري، وذلك عبر التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

 

وحددت هيئة النيابة الإدارية إمكانية التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة في إعلان وظيفة مندوب مساعد،ويستمر التقديم من ١٦ ديسمبر حتى ١٠ يناير المقبل،وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة ٦ أكتوبر من التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف عصرًا.

Advertisements

شروط التقديم

وقررت النيابة الإدارية عددًا من الشروط التي يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:

 

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

 

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

 

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

 

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة.

 

5-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

 

 نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة الإدارية أخبار النيابة إختصاصات النيابة الإدارية وظيفة مندوب مساعد وظيفة مندوب مساعد بهيئة النيابة الإدارية

الأكثر قراءة

حماس: اقتحام مشتشفى الشفاء مراهقة سياسية ومسرحية مكشوفة

هشتاج أنقذوا مستشفى الشفاء يتصدر تويتر بعد اقتحام جيش الاحتلال للمجمع الطبي

من الزفاف إلى ألم الخذلان، قصة بوسي وهشام ربيع بعد انفصالهما رسميا

اليوم، منتخب الشباب يواجه ليبيا في افتتاح مبارياته ببطولة شمال أفريقيا

أول تعليق أمريكي على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة

مظاهرة أمام البيت الأبيض احتجاجا على اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-11-2023 في مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث للتعاملات الصباحية

Advertisements

منوعات

المزيد

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح باب التسجيل في ماراثون زايد

جامعة عين شمس تنظم معرضا خيريا للملابس الخميس

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

يوفر 6 آلاف وظيفة، 5 معلومات عن مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه شرق بورسعيد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية