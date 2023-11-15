الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

لليوم الخامس، سحب ملفات التقديم بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

أعلن مجلس الدولة،عن فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد،  لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، وتقدم الملفات والأوراق المطلوبة وأصول المستندات،بمقر مجلس الدولة بالدقي في 3 شارع عصام الدالي ذلك من الفترة ما بين ٢  حتى ١٠ ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يواصل المجلس فحص الملفات والإعلان عن مواعيد الاختبارات للملفات المقبولة وفق جدول زمي، وذلك بعد أن قرر المجلس تحديد يوم لكل جامعة.

Advertisements

 

وأعلن مجلس الدولة،عن شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة.

 

مواعيد سحب الملفات
 
ويتم سحب الملفات من الفترة ما بين  11 نوفمبر،  حتي يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر2023، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.

 

يتم دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

ويتم التقديم بمقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

وحدد المجلس شروط التقديم لوظائف مجلس الدولة دفعة 2022، وموعد تقديم الملفات الخاصة بالمتقدمين، كالتالي: 

1- التقدم للذكور والإناث.

 

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

 

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

 

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

 

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

 

6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذي يكمن في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس الدولة وظائف مجلس الدولة وظيفة مندوب مساعد وظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث سجب ملفات مندوب مساعد بمجلس الدولة

الأكثر قراءة

مكالمة هاتفية جديدة بين ضابط بجيش الاحتلال ومدير صحة غزة يطلب منه الامتثال لأوامر قواته (فيديو)

عبد السند يمامة: هذا أول قرار سأتخذه حال فوزي بانتخابات الرئاسة بموجب حقي الدستوري

المشاهد الأولى للحظة اقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة (فيديو)

مسلسل صوت وصورة الحلقة ٢٥، القبض على حنان مطاوع

مدير الصحة في غزة يرفض طلب جيش الاحتلال للحضور ويقول: لن أتعاون معكم ستقتلونني دون شهود

الجهاد الإسلامي: الاحتلال فشل عسكريا في غزة ويستقوي على المدنيين والمرضى بمجمع الشفاء

بيان عاجل من حماس بعد اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي

رئيس الوزراء الكندي لإسرائيل: قتل الأطفال في غزة يجب أن يتوقف العالم يشاهدكم

Advertisements

منوعات

المزيد

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح باب التسجيل في ماراثون زايد

جامعة عين شمس تنظم معرضا خيريا للملابس الخميس

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

يوفر 6 آلاف وظيفة، 5 معلومات عن مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه شرق بورسعيد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية