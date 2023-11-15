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رياضة

مدير الكرة بإنبي: محمد حمدي وقع بالفعل للأهلي وهذا ما فعلته لإقناعه بالتراجع

محمد حمدي لاعب إنبي،
محمد حمدي لاعب إنبي، فيتو

إنبى، أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن النادي الأهلي كان قريب من ضم محمد حمدي وأحمد نادر حواش ثنائي الفريق، ووقع معهم قبل بداية الموسم.

 

محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي

وتابع إسماعيل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأهلي اتفق مع الثنائي على التوقيع، قبل أن أنجح في تجديد عقودهم ومنع رحيلهم".

وأضاف محمد إسماعيل: "تحدثت مع الثنائي وأكدت لهم أن وجودهم في إنبي يضمن لهم المشاركة بشكل أساسي، وحال رحيلهم للأهلي لن يحصلوا على فرصة كبيرة وسيحتاجون إلى وقت طويل لإثبات جدارتهم وحجز أماكن لهم، وبالفعل اقتنعوا واستمروا".

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واختتم: "محمد حمدي أو حواش لم يتلقوا حتى الآن أي عروض رسمية من أي نادي محلي للتعاقد معهم، وحمدي ظهير أيسر الفريق لديه عرض رسمي في الوقت الحالي من البرتغال ويتم مناقشة العرض حتى الآن".

 

أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي

رفض أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي فكرة رحيل محمد حمدي عن الفريق البترولي والانتقال إلى أي نادٍ داخل مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وقال أيمن الشريعي في تصريحات إعلامية: “محمد حمدي مش هيلعب في نادي في مصر إلا نادي إنبي، محمد حمدي هيحترف ونموذج معين ولازم يطلع برا ويحترف، عشان النوادي اللي برا في أوروبا أو في البرتغال يعرفوا إن في نادي في مصر اسمه إنبي بيطلع هذه النماذج”.

 

وقال محمد إسماعيل، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، إن إنبي لم يتلق عرضًا رسميًّا من أهلي لضم محمد حمدي، وما وصل فقط هو عرض برتغالي.

 

وتابع محمد إسماعيل: إن الاتجاه داخل نادي إنبي، هو رحيل اللاعب محمد حمدي، لكن خارج مصر فقط.

 

وأضاف محمد إسماعيل: "لا نريد أحمد عيد في إنبي ولكننا نحافظ على حقنا الأدبي، ويوم 14 من الشهر الجاري سوف يتم الكشف عن صحة عقد أحمد عيد مع إنبي".

 

وواصل: "تقدمنا بشكوى إلى لجنة الانضباط بعد عودة أحمد عيد لتدريبات نادي الزمالك دون العودة لنا، ولا يوجد تواصل حتى الآن بين نادي إنبي والزمالك، وعلاقتنا بجميع أندية مصر أكثر من رائعة".

 

وزاد:"  لو حدث تواصل من قبل نادي الزمالك مع إدارة إنبي فمن المؤكد أنه سيكون هناك حل لأزمة أحمد عيد، اللاعب الشاب أكد لنا قبل سفره مع المنتخب الأولمبي للمغرب أنه حريص على الاستمرار مع إنبي، وقد تعرض للكثير من العقوبات المادية أثناء فترة وجوده في إنبي".

 

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