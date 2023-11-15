18 نوة تضرب الإسكندرية خلال فصل الشتاء، وهذه أسباب تسميتها ومواعيدها

مع بدء فصل الشتاء بشكل فعلي على الإسكندرية، تهب 18 نوة على المدينة خلال هذا الفصل، وسميت بنوة نظرًا لأنها ظاهرة مناخية تأتي معها رياح وأمطار شديدة وقد تقارب العاصفة في بعض الأحيان.

ومع التغيرات المناخية الحادثة قد تتأخر أو تتقدم النوة، أو تزيد وتخف حدتها في تلك الأجواء، ويعرف الصيادين بالثغر أسماء ومواعيد النوات والتي يتوقف معها عمليات الصيد وارتبطت أسماء النوات بأحداث محددة.



- نوة المكنسة التي تكون في 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية وتكون شديدة الأمطار، وسميت بهذا الاسم نظرًا لأنها الأولى بعد فصل الصيف الحار، ولأنها تكنُس الجو من الأتربة. أو لأنها تكنس البحر برياحها الشديدة التي بدورها تعمل على زيادة التيارات البحرية بشكلٍ كبير.

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- يتبعها نوة باقي المكنسة، التي تضرب المدينة الساحلية في 22 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، تصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة.

تزداد صعوبة النوات بالوصول إلى نوة قاسم، في 4 ديسمبر، تستمر لمدة 5 أيام، وتصاحبها رياح جنوبية غربية، ورياح شديدة، وهي سميت بسبب غرق أحد الصيادين في وقتها، وكان يُدعى قاسم.

- تختتم نوات الخريف عبر نوة الفيضة الصغرى، التي تأتي في 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وارتفاع في الأمواج، وسميت لغزارةِ أمطارها. أو لأنَّ البحر يفيض وترتفع الأمواج بشكل كبير مما يمنع ممارسة الصيد خلالها لخطورة الأمواج.

- تختتم نوات هذا العام بنوة عيد الميلاد التي تبدأ يوم 28 ديسمبر وتستمر يومين تصحبها أمطار شديدة جدا بالإضافة إلى رياح غربية.

- في 2 يناير تأتي نوة رأس السنة الميلادية الجديدة وتستمر 4 أيام وتصحبها رياح غربية ممطرة.

- موعد نوة الفيضة الكبيرة 12 يناير وتستمر 6 أيام ويصحبها جنوبية غربية شديدة الأمطار.

-تبدأ نوة الغطاس في 19 يناير وتستمر من 3 إلى 5 ايام ويصحبها رياح غربية ممطرة، وتأتي بالتزامن مع عيد الغطاس.

- تتعرض المدينة لنوة الكرم يوم 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام ويصحبها رياح غربية وأمطار غزيرة، وسميت بذلك ا لأنها غزيرةٌ (كريمةٌ) في أمطارها وتستمر لفترةٍ زمنيةٍ كبيرة.

- نوة الشمس الصغيرة تأتي على الإسكندرية في 18 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام غربية أمطار غزيرة وجاء اسمها لأن الشمس خلالها تكون ساطعةً حتى أثناء تساقط المطر.

-موعد أنواء السلوم تبدأ 2 مارس وتستمر لمدة يومين وهي ممطرة، لأن الرياح تهُب من جهة السلوم وهي مدينة مصرية بالقُرب من الحدود الغربية لمصر.

-نوة الحسوم تتعرض لها الإسكندرية بداية من 9 مارس، وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة غالبًا.

نوة الشمس الكبيرة تهب على المحافظة في 18 مارس، وتستمر لمدة يومين ويصاحبها رياح شرقية، ولا تكون ممطرة غالبًا.

-نوة عوة وبرد العجوزة آخر النوات الشتوية تأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية.

نوة الرياح الصليبة، التي تهب على مدينة الإسكندرية في 20 أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أيام أيضا، تصاحبها رياح غربية، وتكون ممطرة غالبًا.