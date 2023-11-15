5 أسباب تضع ناردين فرج في دائرة الشك بمسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة، تألقت الفنانة ناردين فرج في مسلسل صوت وصورة بشخصية ماجدة المحامية التي تدافع عن جبهة عصام الصياد وأسرته خاصة أنها تجمعها قرابة مع زوجته نيرمين “نجلاء بدر”، وخلال حلقات المسلسل اتجهت أصابع الاتهام إلى معظم الأبطال وكانت ماجدة خارج دائرة الشك، ولكن مؤخرًا بدأت تثير الشكوك حولها وهذه بعض الأسباب التي قد تدفع بعض الجمهور للشك فيها أن تكون هي من ارتكبت الجريمة أو أنها تعلم الجاني وتتستر عليه:

١- إصرار ماجدة ومحاولاتها الممكنة وغير الممكنة للإيقاع برضوى وإقناع الجميع أنها المذنبة

٢- سعيها الحثيث للبحث عن رضوى لإنهاء القضية

٣- إرسال أحد مساعديها في المكتب سيدة للتخلص من رضوى داخل السجن

٤- وجود لغز غامض فيما يخص علاقتها بعصام الصياد

٥- تجنب الخوض والبحث عن أي دليل آخر يمكن أن يبعد التهمة عن رضوى وكأنها لا تريد أن تنظر العدالة لأي متهم غيرها.

صوت وصورة يواصل تربعه على قائمة الأكثر مشاهدة

ويواصل مسلسل صوت وصورة تربعه على قائمة الأكثر مشاهدة على منصة واتش ات، وذلك للأسبوع الثالث ولقد احتفت الفنانة حنان مطاوع بهذا الأمر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقة “الحمد لله”.

الحلقة ٢٤ من مسلسل صوت وصورة

دارت أحداث الحلقة ٢٤ من مسلسل صوت وصورة حول عدم تصريح وافي ولطفي بأي معلومات تخص رضوى ومكان اختفائها وعما إذا كانا لهما أي يد في إخفائها، وعلى جانب آخر يكشف الضابط حسين للطفي أن وافي يذهب لمقابلة المحامية ماجدة وهو ما أثار تعجب وغضب لطفي من خيانة وافي.

وشهدت الحلقة ٢٤ من مسلسل صوت وصورة أيضًا محاولات المحيطين برضوى من إسعادها وإدخال السرور إلى قلبها، بينما يذهب لطفي إلى عبد الغني وسعاد وهددهما بالابتعاد عن دنيا أو الإيقاع بعبد الغني وتهديده، وفي الأخير يشتعل عبد الغني غضبًا ويقرر أن يأتي بابنته عندًا في لطفي وتهديده.

ويستدعي الضابط حسين، وافي مساعد لطفي للتحقيق معه ولكن دون جدوى، ويحاول نبوي إقناع أسرة رضوى بضرورة ظهورها وتقديم فيديو من أجل الحفاظ على المكاسب التي حققتها، وفي الأخير يكتشف عبد الغني وجود كاميرا في دولاب سعاد ويحاول معرفة الأمر منها.

الحلقة ٢٣ من مسلسل صوت وصورة

شهدت الحلقة ٢٣ من مسلسل "صوت وصورة" قيام عبد الغني بإحضار ابنته من رضوى لتقوم سعاد بتربيتها، ولكن دنيا ترفض وتقف له نورا بالمرصاد.

وعلى جانب آخر، تسامح والدة نورا ابنتها، بينما ينفي طارق أمام الشرطة معرفة لطفي بمكان وجود رضوى، ولا يقتنع الضابط بالأمر خاصة أن لطفي يحاول الوصول إلى رضوى بعدما قام شقيقه بإثارة الشك في نفسه تجاه وافي.

وخلال مسلسل صوت وصورة الحلقة ٢٣ يشعر لطفي بالسعادة بعد لقاء رضوى ولكن يتفاجئ هو ووافي بوصول الشرطة بسيارة وافي في محيط اختفاء رضوى.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، ويعرض المسلسل كذلك على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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