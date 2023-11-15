الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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سياسة

موعد الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس يوم الأحد المقبل الموافق 19 من نوفمبر الجاري.

 

الجلسة العامة لمجلس النواب 

وشهدت الجلسة العامة الأخيرة للمجلس، الموافقة على مشروعي قانونين، و3 اتفاقيات دولية، فضلًا عن إحالة 18 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 

قانون الطفل 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الطفل.

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كما وافقت الجلسة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والسياحة والطيران المدني عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 /5 /2023.

 

لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي).

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.

 

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