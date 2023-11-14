يوفر 6 آلاف وظيفة، 5 معلومات عن مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه شرق بورسعيد (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديد تحت عنوان (يوفر 6 آلاف وظيفة، 5 معلومات عن مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه شرق بورسعيد).
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
وتستهدف الاتفاقية تطوير دراسة جدوى لإنشاء المجمع بما يوفر 2100 فرصة عمل مباشرة و4000 فرصة عمل غير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 240 مليون دولار
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