خالد عبد الرحمن يحيي حفلا في دبي 19 يناير المقبل

يحيي المطرب السعودي خالد عبد الرحمن حفلا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الحفل سيكون يوم 19 من شهر يناير المقبل 2024 على مسرح كوكا كولا أرينا.

موسم الرياض

على جانب آخر، يقدم موسم الرياض، حفلا جديدا تحت عنوان “ليلة الدموع” يوم 16 نوفمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية، ويحيي الحفل كل من: رامي صبري، وتامر عاشور، ورامي جمال، والفنان آدم.

حفل روائع بليغ حمدي

واحتضن الخميس الماضي مسرح "أبو بكر سالم" في بوليفارد رياض سيتي، حفل "روائع بليغ حمدي"، بمناسبة مرور 30 عامًا على رحيل الموسيقار المتميز، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض لعام 2023، بمشاركة كل من: أنغام، نانسي عجرم، صابر الرباعي، أصالة، ماجد المهندس ومي فاروق.



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وجاء حفل روائع بليغ حمدي ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقدم المشاركون مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير بليغ حمدي الغنائية والتي تلاقي تجاوبا كبيرا من الجمهور.

الجدير بالذكر، أن بليغ حمدي ولد عام 1931، وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول أعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الألحان المتنوعة.