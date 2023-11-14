حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم من أعضاء النيابة الإدارية (صور)

أقام نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى وفقًا لخطة اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية، حفل تكريم أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم عن عام ٢٠٢٣.



قال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمى لنادى مستشارى النيابة الإدارية أإن الاحتفال أقيم تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبتشريف الدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف، وفضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، والدكتور سلامة داوود - رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والسيد المستشار الأمين العام، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية وأعضائها.

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حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

واستهل الحفل بكلمة ألقاها رئيس اللجنة العلمية والثقافية بالنادى المستشار معتز الهلالى - أوضح فيها تاريخ المسابقة وضوابط الاشتراك فيها والمستويات المتعددة التى يتاح الاشتراك فيها وبما يناسب جميع الفئات العمرية من أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم.

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وفي كلمته التي ألقاها، رحب المستشار عبد الرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالحضور، وشكر حرصهم على التواجد في مثل تلك المحافل، وأكد على استمرار مثل ذلك التكريم من قبل النادي كتقليد سنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم من الأعضاء وذويهم.

ومن جانبه ألقى المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة رحب فيها بالحضور الكريم، وأعرب عن سعادته بالتواجد بين كوكبة من العلماء والقامات الدينية المتفردة، وعلى رأسهم الوزير مختار جمعة - وزير الأوقاف، كذلك وجه الشكر للمستشار عبد الرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة النادي، على مجهوده الكبير في تنظيم الحفل وخروجه بصورة مشرفة، كما رحب بالحضور من المستشارين وذويهم، وأكد على ضرورة الاهتمام بمثل هذه المسابقات.

وألقى فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلمة حيا فيها الحضور الكريم، وأثنى على حفظة القرآن الكريم من الأعضاء وأسرهم، مؤكدًا على أهمية تدبر وتعلم ما به من حكمة وقيم، وأهمية اكتساب العلم من مختلف قنواته من علم وفكر وأدب وقانون، وأنهى الكلمة ببيان أهمية الفكر الصحيح والسديد لدين الله ومقاصده البعيدة كل البعد عن التطرف والمغالاة تجديدًا للخطاب الدينى.

كما ألقى فضيلة الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية، كلمة شكر فيها الحضور الكريم، وأثنى على مثل تلك المحافل التي تحرص على تكريم حفظة القرآن الكريم، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأهلها منارة لحفظ كتاب الله.

وفى كلمته أعرب الدكتور سلامة داوود - رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بالتواجد فى حفل تكريم حفظة كتاب الله تعالى والذى له فضل كبير على الإنسان فى الدنيا والآخرة متمنيًا لهم التوفيق والسداد.



كما ألقى الفقيه الدكتور أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء كلمة حث فيها على الاستمرارية فى حفظ كتاب الله تعالى وتدبر معانيه ومقاصده.



والجدير بالذكر أن هذا الحفل يقام سنويًا وللعام السابع على التوالى ضمن خطة اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية، واختتم الحفل بتكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين وجميع المشاركين تشجيعًا لهم على الاستمرار فى حفظ كتاب الله تعالى.

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