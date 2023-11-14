الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

7 مبادئ رئيسية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور،فيتو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية لمنظومة التعليم العالي، لافتًا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية على صعيد التوسع في الإتاحة وتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي، وتحديث البرامج الدراسية لملائمة سوق العمل، ومتابعة التطورات التكنولوجية في المجالات التعليمية.

 

 وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم منظومة التعليم العالي المصرية الكبير وتنوعها ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع للجامعات الدولية، إلى جانب التركيز على المسار الفني والتكنولوجي، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، التي تساهم في تأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.

Advertisements

واوضح وزير التعليم العالي أن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تم إطلاقها في مارس 2023، ترتكز على 7 مبادئ وهي (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار)، وأكد د. عاشور على تركيز استراتيجية الوزارة على ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتحقيق تكامل بين الجامعات التي يتم إنشاؤها حديثًا واحتياجات المناطق الجغرافية المُحيطة بها.

 

وأوضح وزير التعليم العالي أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي هدفها في الأساس خدمة التعليم العالي المصري ليكون تعليم عالمي، قائلا: احنا لم نفرض الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي علي احد لكن الكل اشتغل فيها وبدأنا قبل الإطلاق بشهور قي إجراء اجتماعات بين الجميع لسماع الاراء، والاستراتيجية بدأت من تحت لفوق.

أوضح الوزير، أن الرؤية التي تم وضعها في الإستراتيجية جاءت بعد توافق الجميع من المجتمع الأكاديمي وغير الأكاديمي.

التعليم العالي: إمكانية النشر والتصفح المجاني لجميع الباحثين المصريين في مجلات Taylor & Francis

التعليم العالي تطالب أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم العالي الاستراتيجية الوطنية التطورات التكنولوجية التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات التكنولوجية الدكتور أيمن عاشور جامعات حكومية مؤسسات التعليم العالي منظومة التعليم العالي

مواد متعلقة

وزير التعليم: نستهدف تحقيق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر

التعليم العالي: إمكانية النشر والتصفح المجاني لجميع الباحثين المصريين في مجلات Taylor & Francis

وزير التعليم: تطبيق المناهج المطورة للمرحلة الإعدادية بدءا من العام الدراسي 2024-2025

الأكثر قراءة

مصادر رسمية تكشف سبب زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي إلى مصر

شهدت طرد وتوقفا، الأهلي يهزم الزمالك في ربع نهائي دوري مرتبط كرة السلة

حاصل على دبلوم، تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع طبيب المخ المزيف بالشرقية (صور)

تحرك جديد من الولايات المتحدة وبريطانيا ضد حركة حماس

سموحة يطلب التعاقد مع لاعب الأهلي

فرض هدنة في غزة بأمر الرحمن، الأمطار والعواصف تشل حركة طيران الاحتلال الإسرائيلي (صور)

إعادة تشغيل خط أنابيب غاز شرق المتوسط ​​من إسرائيل إلى مصر

اتهمه بقتل أطفال غزة، صحفي يطارد سيناتور أمريكيًا داخل قطار (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

"أسنان المنيا" تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال

لفتة إنسانية، الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لأكبر معمرة بالشرقية في منزلها (صور)

دياز يلتقي والده لأول مرة بعد إطلاق سراحه

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بالأسواق

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر

المزيد

انفوجراف

تعرف على سر ارتداء منى عبد الغني الحجاب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد واقعة صيدلي الدقهلية، ما حكم من مات عنها زوجها قبل الدخول بها

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بسماع الأخبار السارة في القريب

المزيد
الجريدة الرسمية