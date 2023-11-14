7 مبادئ رئيسية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية لمنظومة التعليم العالي، لافتًا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية على صعيد التوسع في الإتاحة وتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي، وتحديث البرامج الدراسية لملائمة سوق العمل، ومتابعة التطورات التكنولوجية في المجالات التعليمية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم منظومة التعليم العالي المصرية الكبير وتنوعها ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وأفرع للجامعات الدولية، إلى جانب التركيز على المسار الفني والتكنولوجي، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، التي تساهم في تأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.

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واوضح وزير التعليم العالي أن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تم إطلاقها في مارس 2023، ترتكز على 7 مبادئ وهي (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار)، وأكد د. عاشور على تركيز استراتيجية الوزارة على ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتحقيق تكامل بين الجامعات التي يتم إنشاؤها حديثًا واحتياجات المناطق الجغرافية المُحيطة بها.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي هدفها في الأساس خدمة التعليم العالي المصري ليكون تعليم عالمي، قائلا: احنا لم نفرض الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي علي احد لكن الكل اشتغل فيها وبدأنا قبل الإطلاق بشهور قي إجراء اجتماعات بين الجميع لسماع الاراء، والاستراتيجية بدأت من تحت لفوق.

أوضح الوزير، أن الرؤية التي تم وضعها في الإستراتيجية جاءت بعد توافق الجميع من المجتمع الأكاديمي وغير الأكاديمي.