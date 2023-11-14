الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

إنشاء 7902 وحدة سكنية بتكلفة مليار جنيه بالبحيرة

إنشاء 7902 وحدة سكنية
إنشاء 7902 وحدة سكنية محافظ البحيرة،فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع  - نائب محافظ البحيرة، أن ما تحقق من إنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وما شهدته الدولة المصرية من تطوير شامل لبنيتها التحتية، ونهضتها الاقتصادية فى جميع ربوع الدولة المصرية يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق، مشيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية،والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.

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حيث شهدت المحافظة منذ عام 2014 وحتى الآن تنفيذ 9306 مشروعات في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 141 مليار و300 مليون جنيه، تم الانتهاء من 6768 مشروعا بتكلفة إجمالية 78 مليارا و600 مليون جنيه، وجار العمل بـ 2538 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليارا و700 مليون جنيه.

أكدت نائب محافظ البحيرة، أن قطاع الإسكان قد شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إنشاء 7902 وحدة سكنية جديدة بنطاق المحافظة موزعة على 4 مراحل بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وبلغ إجمالي ما تم تسليمه من تلك الوحدات 7098 وحدة سكنية لمستحقيها وجار تسليم 804 وحدة سكنية أخرى.
 

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