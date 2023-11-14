الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

دورة تدريبية للمُقيمين بجائزة التميز الحكومى بالبحيرة

جانب من التدريب بالبحيرة،فيتو
جانب من التدريب بالبحيرة،فيتو

نظمت جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دورة تدريبية للمُقيٍمين بجائزة التميز الحكومى بديوان عام محافظة البحيرة ، والتى تستمر على مدار 3 أيام، ويحاضر فيها اللواء عبد السلام عبد السميع - خبير التميز،و الدكتور عبد الحكيم رضوان استشارى التقيم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومى، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.
 

حيث تم خلالها شرح معايير تقييم جائزة المؤسسة المتميزة والتعريف بأدوات التقييم، والمعايير التي يرتكز عليها والتى تتضمن 3 محاور رئيسية (محور تحقيق الرؤية -محور الابتكار- محور الممكنات)، وتقدم للجائزة 15 مركز ومدينة و15 قرية بنطاق المحافظة. 

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وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن التدريب يهدف إلى تأهيل مقيمى جائزة محافظة البحيرة للتميز الحكومى، لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، مضيفة  أن التدريب يساهم في نشر وتعزيز ثقافة التميز،  مؤكدة على أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع، وتحفيز الجميع على الإرتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

يأتي ذلك فى إطار التوسع في تطبيق نظام جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية، للعمل على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن  وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، من خلال العمل على رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات واستدامة التميز بها  لتحقيق رؤية مصر 2030.

 

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البحيرة دمنهور الديوان تدريب جائزة

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