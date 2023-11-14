ريال مدريد يترقب، نجم بايرن ميونخ يتخذ قرارا بالرحيل

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الكندي الفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ اتخذ قراره النهائي، بعدم تجديد عقده مع بايرن ميونخ.

وكان هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، قد أعلن صراحة عن رغبته في الإبقاء على ديفيز، كما تمنى أن تكون الرغبة متبادلة من قبل اللاعب.

ويمتد عقد ديفيز مع بايرن ميونخ، حتى صيف 2025.

وكانت تقارير صحفية عدة، قد أكدت رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ديفيز، في الصيف المقبل.

في الوقت ذاته، ارتبط اسم اللاعب أيضًا، بالانتقال لأندية تشيلسي وبايرن ميونخ.

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وأضافت الصحيفة، أن ديفيز قرر الرحيل عن بايرن ميونخ، سواء في الموسم المقبل، أو عقب نهاية عقده.

ويحتاج ريال مدريد لظهير أيسر جديد، في ظل توالي إصابات فيرلاند ميندي وعدم الاقتناع بمستوى فران جارسيا.

ريال مدريد يكتسح فالنسيا بخماسية

حقق فريق ريال مدريد فوزا كبيرا على نظيره فالنسيا بنتيجة 5\1 من المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا

سجل الهدف الأول لـ ريال مدريد اللاعب داني كارفخال في الدقيقة 3 عن طريق تصويبة صاروخية على الطائر بقدمه اليسرى، وسجل الهدف الثاني لمدريد اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة 42، ثم أحرز فينيسيوس جونيور هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 49 وجاء بتسديدة قوية من فينسيوس على حدود منطقة الجزاء.

وجاء هدف ريال مدريد الرابع بخطأ فادح من حارس فالنسيا بعد تمريرة تصل لرودريجو ويسددها من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك بهدف رابع للريال في الدقيقة 50 من المباراة.

وجاء هدف ريال مدريد الخامس بعد انطلاقة من رودريجو ليصل لمنطقة الجزاء ويسدد الكرة قوية وتهتز الشباك في الدقيقة 84.

وجاء هدف فالنسيا الأول بعد تمريرة عرضية ويقابلها هوجو دورو بلمسة من داخل منطقة الجزاء وتهتز الشباك في الدقيقة 88.

ترتيب ريال مدريد بالدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، ويملك الميرنجي 32 نقطة من 13 مباراة.