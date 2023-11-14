فيلم Boonie Bears: Guardian Code في دور العرض المصرية

بعد تسعة أجزاء ناجحة من سلسلة الرسوم المتحركة الصينية، يعود Boonie Bears: Guardian Code في إصداره الجديد، وهو الثاني خلف The Wandering Earth 2 كأكبر فيلم صيني حتى الآن في عام 2023. مع الدببة الجذابة برامبل وبراير، اللذان تخلت عنهما والدتهما في حريق في الغابة.

وتصل هذه المغامرة الممتعة، في دور العرض المصرية ابتداءً من الأربعاء 15 نوفمبر.

قصة Boonie Bears: Guardian

وتدور القصة حول الأخوين الدببة برامبل وبراير اللذان يعيشان حياة مثالية في غابة جبل باين تري في رعاية والدتهما المحبة والمغنية باربرا، حيث تظهر لهما باربرا قلادتها الكهرمانية التي تحتوي على شكل قمر ونجمة، واحدة لكل منهما، في أحد الأيام تتخلى عنهما والدتهما بعد حريق هائل داخل بيت في الغابة. ولا يرونها مجددًا، لينشأوا بمفردهما معتمدين على بعضهما البعض، إلى أن يذهبا إلى مختبر علمي متعلق بالروبوتات وهناك يكتشفون أسرار متعلقة باختفاء والدتهما.

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تتميز القصة بعناصر تشويقية ممتعة، وتتضمن لحظات فكاهية وتقنيات حديثة للرسوم المتحركة تثري تجربة المشاهدة، وقد حاز الفيلم على عدة جوائز منها جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم رسوم متحركة وجائزة التميز في إنتاج الصوت، ومن بين الأصوات المؤدية في الفيلم، بينج جون تشانغ، ويي تشانغ، وشاو تان، الفيلم من إخراج يونغ سينغ لين، وهيكي شاو.

"BOONIE BEARS: GUARDIAN CODE" يعد تحفة سينمائية تناسب جميع أفراد العائلة، حيث يمزج بين العناصر الخيالية والمغامرة، ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية غدًا.