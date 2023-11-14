الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي مفتي الديار المصرية بدار الإفتاء

مفتي الديار المصرية،فيتو
مفتي الديار المصرية،فيتو

استكمالا لجولات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، التقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 وذلك في مقر دار الإفتاء المصرية.

عبر المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن سعادته لزيارة دار الإفتاء المصرية المؤسسة العريقة التي تتحدث بلسان الدين الحنيف وتوضح للمسلمين الحق وتزيل ما التبس عليهم من أمور دينهم ودنياهم.

Advertisements

وأضاف رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن دار الإفتاء شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ٢٠١٤ تطورًا كبيرًا على كل المستويات، محققة نجاحات محلية وإقليمية وعالمية، فعادت لمصر ريادتها الافتائية، وأصبحت دار الإفتاء، بعد أن انتهجت العمل المؤسسي، مرجعية كبيرة في صناعة الفتوى والعلوم الشرعية.

وأشاد المستشار محمود فوزي بدور دار الإفتاء التي أصدرت ملايين الفتاوى في كافة القضايا، وكذلك موسوعة تمت ترجمتها لعدة لغات، فضلا عن استحداث إدارات جديدة، وافتتحت فروع لها في المحافظات، وإنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم والمؤشر العالمي للفتوى ومحركه البحثي، وعقدت عددا من المؤتمرات العالمية، فكان لهذه الجهود دور كبير في تيسير حياة المسلمين ومكافحة التطرف والإرهاب وطرد الفتاوى المتشددة، فأعطت للإسلام صورته الوسطية الحقيقية، وثمن فوزي دور الإفتاء في المجال المجتمعي خصوصا في مجال الإرشاد الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج، فضلا عن تدريب وتأهيل المفتيين، وإنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة والتي كان لها بالغ الأثر في مجابهة التشدد الديني والرد عليه.

وأشار فوزي خلال اللقاء إلى تأكيد دار الإفتاء على أهمية نشر الوعى الصحيح بالقضية الفلسطينية وشرح أبعادها ودعم دور الدولة في مساندة القضية، مؤكدا أن القيادة السياسية كانت واضحة في دعم مؤسسات الدولة ونشاطها التنويري.

من جانبه، قال فضيلة المفتي إن دار الإفتاء المصرية تحمل مسؤولية كبيرة في حمل الأمانة وضرورة إعادة الأمور في نصابها الصحيح بما يتوافق مع الشريعة، إذ تم إنتاج منظومة غيرت العمل لطبيعة مؤسسية، مضيفًا أن المهمة الأساسية للإفتاء هي بيان الأحكام الشرعية في المواقف المختلفة وتصحيح الفهم غير الصحيح للنصوص الشرعية، مؤكدًا أن دار الإفتاء بذلت جهودًا كبيرة في مكافحة التطرف والتشدد.

وأضاف علام أنهم دائما يدعون ويحرصون على التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، حتى يظهر الإنسان المصري بمظهر حضاري مشرف، لذا تدعو إلى المشاركة الفعّالة، وأشار إلى أن دار الإفتاء دعمت موقف مصر في القضية الفلسطينية، إذ أن علماء المسلمين هم ضمير الأمة وقد تصدروا في مواقف كثيرة.

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الدكتور شوقى علام

الأكثر قراءة

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد زيادة الجرام 500 جنيه، شعبة الذهب تنصح الراغبين فى الاستثمار بالتوجه نحو المعدن الأصفر

الداخلية تكشف حقيقة بيان تحذير المواطنين من عصابة سرقة المنازل تحت تهديد السلاح

تعرف على نتائج اجتماع مجلس الزمالك مع أوسوريو

بسمة داود تحتفل بعقد قرانها من المؤلف هاني سرحان، وفتحي عبد الوهاب أول الحضور

جانتس يكشف مخطط جيش الاحتلال بشأن غزة خلال الفترة المقبلة

الحكم على سائقين بتهمة خطف موظفة تحت تهديد السلاح في كرداسة

ما تريد معرفته عن مسلسل أمير كرارة الجديد "بيت الرفاعي" (فيديوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

"أسنان المنيا" تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال

لفتة إنسانية، الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لأكبر معمرة بالشرقية في منزلها (صور)

دياز يلتقي والده لأول مرة بعد إطلاق سراحه

أداء الأعمال المنزلية مفيد جدا للياقة البدنية، وتحسين الحالة المزاجية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بالأسواق

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر

المزيد

انفوجراف

الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد واقعة صيدلي الدقهلية، ما حكم من مات عنها زوجها قبل الدخول بها

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بسماع الأخبار السارة في القريب

المزيد
الجريدة الرسمية