شاهد، البحيرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار

رفعت الأجهزة التنفيذية بمدينة دمنهور بالبحيرة درجة الاستعداد لأية طوارئ تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، يعد تعرض المدينة لسقوط أمطار.

ووجه محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور، بجاهزية جميع المعدات وفرق الطوارئ وتطبيق كافة التدابير، وذلك طبقًا لخطة محافظة البحيرة على تمركز المعدات والأفراد بنقاط ثابتة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة لمواجهة التغيرات الجوية.

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وأكد رئيس المدينة، علي ضرورة تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للتأكد من تأمين جميع أعمدة الإنارة والمحولات وذلك حرصًا على توفير بيئة آمنة للمواطنين.

وشدد كجك، على استعداد وجاهزية غرف العمليات لتلقي بلاغات المواطنين، والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي والجهات المعنية للتعامل الفوري مع أى تجمعات لمياه الأمطار.

كانت مدينة دمنهور تعرضت اليوم لسقوط أمطار، وشهدت شوارع وميادين المدينة، حملات نظافة مكثفة، تحت إشراف أحمد فرغلي نائب رئيس المدينة، حيث قام جهاز النظافة برفع تراكمات القمامة والأتربة من الشوارع والميادين وتطهير صفايات المطر وبالوعات الصرف الصحي، وإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية في الشوراع حماية لأرواح المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنازل الآيلة للسقوط.

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