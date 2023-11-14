أنشيلوتي يغادر اجتماع لجنة الحكام مع مدربي الليجا ويصفه بالفوضى

كشف صحيفة ماركا الإسبانية عن كواليس مشاركة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في اجتماع مدربي الكرة الإسبانية مع المسؤولين عن التحكيم وتقنية الفيديو.

كواليس اجتماع مدربي الليجا

وكانت اللجنة الفنية لمدربي الدوري الإسباني من دعت للاجتماع في مقر الاتحاد، الذي شهد وجود 42 مدربا، إضافة إلى المسؤولين عن لجنة الحكام وتقنية الفيديو.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أنشيلوتي لم يسيطر على نفسه في اجتماع المدربين الذي عقد هذا صباح اليوم، وهاجم الحكام بعد فتح باب الأسئلة.

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وأشارت إلى أن أنشيلوتي أول من طلب الحديث، حيث رفع صوته، قائلا "الحكام لا يحترمون المدربين".

وشرح المدرب الإيطالي كلماته، قائلا إن القرارات تؤثر أكثر من أي وقت مضى على المدربين، الذين يخاطرون بخسارة وظائفهم، وبالتالي يعتبر أنهم المتضررون من القرار الخاطئة.

وأوضح أنشيلوتي أنه لهذا السبب فإن المدربين هم الأولى بأن يحظوا بالاحترام، وأنه يشعر بأن الحكام لا يحترمونهم.

وكان أنشيلوتي غادر اجتماع المدربين مبكرا، حيث نشرت إذاعة "كوبي" فيديو لمغادرته غاضبا من مقر الاتحاد قائلا: ما يحدث فوضى.

ريال مدريد يكتسح فالنسيا بخماسية

حقق فريق ريال مدريد فوزا كبيرا على نظيره فالنسيا بنتيجة 5\1 من المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا

سجل الهدف الأول لـ ريال مدريد اللاعب داني كارفخال في الدقيقة 3 عن طريق تصويبة صاروخية على الطائر بقدمه اليسرى، وسجل الهدف الثاني لمدريد اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة 42، ثم أحرز فينيسيوس جونيور هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 49 وجاء بتسديدة قوية من فينسيوس على حدود منطقة الجزاء.

وجاء هدف ريال مدريد الرابع بخطأ فادح من حارس فالنسيا بعد تمريرة تصل لرودريجو ويسددها من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك بهدف رابع للريال في الدقيقة 50 من المباراة.

وجاء هدف ريال مدريد الخامس بعد انطلاقة من رودريجو ليصل لمنطقة الجزاء ويسدد الكرة قوية وتهتز الشباك في الدقيقة 84.

وجاء هدف فالنسيا الأول بعد تمريرة عرضية ويقابلها هوجو دورو بلمسة من داخل منطقة الجزاء وتهتز الشباك في الدقيقة 88.

ترتيب ريال مدريد بالدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، ويملك الميرنجي 32 نقطة من 13 مباراة.