رسميا نابولي يعلن تعيين والتر ماتزاري مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي نابولي الإيطالي تعيين د والتر ماتزاري مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وتعرض نابولي للهزيمة على أرضه، على يد إمبولي، بهدف دون رد، الأحد الماضي ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

إقالة جارسيا وتحديد البديل

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن دي لورينتيس قرر إقالة رودي جارسيا، وبدأ بالفعل محادثات مع المدرب الجديد.

وأطلقت جماهير نابولي صيحات الاستهجان على المدرب الفرنسي جارسيا بعد المباراة، لذا قرر دي لورينتيس إقالته.

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وأضافت الصحيفة، أن جارسيا لن يشرف على تدريبات نابولي، يوم الأربعاء المقبل، بينما يبحث دي لورينتيس عن خليفته خلال الفترة الحالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك العديد من الأسماء المرشحة لقيادة نابولي، مثل والتر ماتزاري وفابيو كانافارو.

وتفاوض تيودور، المدرب السابق لأودينيزي وهيلاس فيرونا ومارسيليا، مع نابولي خلال الصيف الماضي، استئنفت المحادثات بعد خسارة نابولي أمام إمبولي.