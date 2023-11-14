محافظ أسوان يشهد فعاليات البرنامج التدريبي المرأة تقود (صور)

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

وجاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، فضلًا عن الدكتورة هبة خالد ضمن فريق المدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وفى كلمته عبر اللواء أشرف عطية عن سعادته للمشاركة فى إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، والذي يتضمن عددًا من البرامج المقدمة للمرأة، والتي من بينها برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية".

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أشار إلى أن المرأة أصبحت فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتي ضمن أولويات الأجندة التنفيذية حيث حققت المحافظة المراكز الأولى في العديد من المنافسات على المستوى المحلي والدولي بفضل جهود المرأة، والتى كان أخرها حصول المحافظة على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الأسبوع الماضى عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ليتأهل هذا المشروع للمشاركة في المؤتمر العالمي للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات الشقيقة.

وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها في إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة، باعتبار أن الأكاديمية رمز من رموز العلم والتعلم والفكر والتنوير في مصر، مطالبًا من سيدات أسوان بأهمية الاستفادة من هذا البرنامج التدريبى الهادف ليتم تحقيق أكبر استفادة ممكنة، وخاصة في ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب في كافة المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أنه يستفاد من البرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" 100 سيدة بأسوان من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة وحتى 50 سنةسنة، سواء من العاملات في القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى، وذلك خلال الفترة التدريبية التي تستمر على مدار 3 أسابيع، ليعقب ذلك منح المتدربات شهادات اجتياز الدورة التدريبية من الأكاديمية الوطنية للتدريب.