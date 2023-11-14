الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رياضة

دياز يلتقي والده لأول مرة بعد إطلاق سراحه

دياز،فيتو
دياز،فيتو

التقي نجم ليفربول لويس دياز والده لأول مرة منذ إطلاق سراحه، بعد اختطافه خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر الموقع الرسمي للمنتخب الكولومبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، اللقاء الأول بين نجم المنتخب الكولومبي لويس دياز ووالده للمرة الأولى بعد اختطافه من منظمة جيش التحرير الوطني في كولومبيا.

وكشفت صحيفة "التيمبو" الكولومبية أن يردينسون خوسيه بوليفار توجه منذ 4 أشهر إلى مؤسسة "بث الأمل" التي لديها عدد من مدارس كرة القدم التي يديرها لويس مانويل دياز، والد لاعب ليفربول وبدأ في الاقتراب من العائلة.

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وكانت مهمة هذا الشخص تتمثل في التسلل لأسرة دياز ومعرفة تحركاته لاختطافه.

واعتقل بوليفار الشهير بـ"أرينكا" في 31 من أكتوبر الماضي في مدينة بارانكاس في إقليم لا جواخيرا الكاريبي؛ حيث اختطف "ماني" دياز وزوجته سيلنيس مارلواندا والتي أفرج عنها في نفس اليوم 28 أكتوبر.

وجرى تسليم والد اللاعب الكولومبي الخميس إلى لجنة إنسانية من بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا والكنيسة الكاثوليكية بالقرب من باراكاس.
 وتستضيف كولومبيا المنتخب البرازيلي في بارانكيا يوم 16 نوفمبر الجاري، وستحل ضيفة على باراجواي في أسونسيون يوم 21 من نفس الشهر.

ويأتي ذلك بعدما تم إطلاق سراح والده بعد 12 يوما من اختطافه، حيث عانى النجم الكولومبي من فترة صعبة خلال الأيام الماضية، بعد اختطاف والدته أيضا، والتي سرعان ما أطلق المختطفون في كولومبيا سراحها.

ووفقا لصحيفة "الديلي ميل"، فإن جماعة جيش التحرير الوطني التي أعلنت مسؤوليتها عن خطف والد لويس دياز، بدأت التواصل مع منظمات إنسانية للاتفاق على عملية التسليم.

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الكولومبي لويس دياز جيش التحرير الوطني لمنتخب الكولومبي نجم ليفربول إطلاق سراح

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