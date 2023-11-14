قبل مواجهة ميدياما، تعرف على مشوار كولر الأفريقي مع الأهلى

الأهلي، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مع نظيره فريق ميدياما الغانى، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغانى

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغانى في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

مشوار كولر الإفريقي مع الأهلى

وقاد كولر الأهلي في 21 مباراة في البطولات الأفريقية بواقع 16 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراة واحدة في كأس السوبر الأفريقي واربع مباريات في الدوري الأفريقي، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في خمس مباريات وخسر في مثلهم أخرى وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 37 هدفًا في البطولات الأفريقية وتلقت شباكه 15 هدفًا.

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1-الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

9- الأهلي 2 - 0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

11- الأهلى 3-0 الترجي التونسي ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

12- الأهلى 1-0 الترجي التونسي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023

13- الأهلى 2-1 الوداد المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023

14- الأهلى 1-1 الوداد المغربي إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023

15- الأهلى 0-1 اتحاد العاصمة الجزائري كأس السوبر الأفريقي 2023

16- الأهلى 3-0 سان جورج الإثيوبي ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

17- الأهلى 4-0 سان جورج الإثيوبي إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023،

18- الأهلى 2-2 سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الافريقى.

19- الأهلى 1-1 سيمبا التنزاني إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الافريقى

20- الأهلى 0-1 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقى

21 - الأهلى 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقى

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما الغانى

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغانى على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني



وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغانى إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلى أمام الأندية الغانية

الأهلي التقي مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الأفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت امام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلى فى المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التى تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلى إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلى إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين الذي خاضهم الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

4- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.