مركز النيل للإعلام بالإسكندرية يناقش آليات المشاركة السياسية



نظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية بالتعاون مع كيان اتحاد شباب الوطن للريادة والتنمية " ندوة تثقيفية بعنوان " آليات المشاركة السياسية" في إطار حملة " صوت مستقبلك..انزل وشارك " والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة دكتور أحمد يحيي.

بحضور دكتور السيد أحمد عبد الجواد منسق عام كيان شباب الوطن للريادة والتنمية بالإسكندرية، ودكتور مصطفي بدوي استاذ بمعهد الخدمة الاجتماعية والشيخ محمد السعدي الداعية الإسلامي وبمشاركة العديد من الشباب وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

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افتتحت الندوة أستاذة أماني سريح مدير المركز مرحبة بالسادة الحضور، وأكدت علي أهمية دور كل مواطن في المشاركة في الانتخابات القادمة للحفاظ علي أمن واستقرار الوطن وخاصة الشباب فهم مستقبل مصر.



تحدث الشيخ محمد السعدي عن أهمية أن نقف في هذه المرحلة صف واحد ليس لشخص بل للوطن وأكد أنه رغم أن مصر مستهدفة كثيرا إلا أنها لن تضيع بإذن الله لأن من يحميها هو الله، وأن المشاركة في الانتخابات القادمة واجب ديني علي كل مواطن.



وأوضح دكتور مصطفي بدوي أنماط المشاركة السياسية وآليات المشاركة الفعالة وأهمها الإدلاء بالأصوات في الاستحقاقات الانتخابية، وأن أهم ما يجمعنا هو حب الوطن، والشباب عليه دور كبير فمصر دولة شابة قوامها شبابها ،

واضاف إن الحروب السيبرانية تستهدف الشباب لإنتاج جيل هش في أفكاره والعمل علي تشتيت وتفكيك المجتمع من خلال بث الأفكار الهدامة التي تشكك في إنجازات الدولة، ولهذا يجب علي الشباب التاكد من الافكار التي تبث لهم وان يكون لديهم يقين بدورهم في بناء وطنهم.

وأشار دكتور السيد أحمد عبد الجواد الي دور كيان شباب الوطن وهو كيان تطوعي يهدف لخدمة الوطن وأن علي كل فرد خدمة وطنه من موقعه ويقوم بدوره بكل قوة،وتحدث عن الشباب ودورهم وضرورة توعيتهم فكريا وأن علي كل شاب وضع هدف وتحقيقه للنهوض بمجتمعه.



وفي ختام كلمته أكد ان هناك العديد من الإنجازات التي تمت في مصر، وأن هدفها الأول هو التنمية وحفظ مستقبل الأجيال القادمة، ولذا فعلي كل فرد مسئولية المشاركة بالإدلاء بصوته لأنه أمانة.