الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع صافي أرباح كونتكت المالية القابضة بنسبة 67% في الربع الثالث من 2023

سعيد زعتر الرئيس
سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لـ " مجموعة كونتكت المالية،فيتو

حققت شركة كونتكت المالية القابضة أداء قويا خلال الربع الثالث من 2023، حيث حقق صافى الربح 158 مليون جنيه  المعدّل لكونتكت المالية القابضة، بنسبة نمو سنوي  58٪ خلال الربع الثالث من عام 2023.

وارتفع إجمالي محفظة كونتكت التمويلية إلى 19.7 مليار جنيه  في الربع الثالث من 2023 بمعدل نمو 44%، بينما تم تقديم تمويلات جديدة بقيمة 12.1 مليار خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، بنسبة زيادة سنوية 45%، بفضل الأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل سيارات الركوب والنقل

ارتفاع إجمالي أقساط قطاع التأمين بنسبة سنوية 62% إلى 1.2 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023.

 

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 التمويلات الجديدة بقطاع تمويل السيارات

 

وأعلنت شركة كونتكت المالية القابضة عن نمو حجم التمويلات الجديدة بقطاع تمويل السيارات بنسبة سنوية 97%.

وتعليقا على نتائج أعمال كونتكت المالية القابضة للربع الثالث من 2023 قال الرئيس التنفيذي السيد سعيد زعتر:  "حققنا نتائج مالية متميزة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مع استمرار تحقيق قطاعاتنا لأداء قوي. تعكس هذه النتائج تفوق استراتيجياتنا والتزامنا بتحقيق النمو المستدام وتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا. نحن فخورون بهذا الإنجاز وملتزمون بتعزيز مكانتنا كمقدم رائد للخدمات المالية في مصر، مع استمرار تطور محفظتنا التمويلية ونجاح قطاع التأمين".

كونتكت تعلن التوسع فى أعمال الشركة في السوق المصري وأسواق المنطقة

 

 ثم أكد "كلنا ثقة في مستقبل واعد، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات، ونحن ملتزمون بالاستمرار في تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة للعملاء. ولهذا الغرض، فإننا نركز على الاستراتيجيات التالية: الاستمرار في التوسع في أعمال الشركة في السوق المصري وأسواق المنطقة، وإطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة والمبتكرة التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والتأمينية، مما ساهم في تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات. أنا واثق من أننا، من خلال العمل معًا، سنتمكن من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. أشكر موظفينا وعملائنا ومساهمينا على دعمهم المستمر".

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التمويل الإستهلاكى تكنولوجيا سيارات الركوب

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