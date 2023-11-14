عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك

وحرص معتمد جمال على توجيه التحية للاعبين على الالتزام التام بالبرنامج التدريبي الموضوع لهم والعمل بكل قوة وجدية وفقا للمطلوب منهم، مشددًا على أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد.

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وأكد المدير الفني للاعبين على ثقته التامة في جميع العناصر الموجودة في تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة

وشرح معتمد جمال خلال الجلسة بعض النقاط الفنية الخاصة التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها خلال الفترة الحالية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانًا صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وفقا للبرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بخوض التدريبات على فترتين اليوم الثلاثاء.

وشهد المران الصباحي التركيز على الجانب البدني، ضمن البرنامج الموضوع لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل بدنيًا استعدادًا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

من ناحية أخرى، يدرس مسئولو نادي الزمالك، استمرار معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنهاية الموسم بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس مصر.

ويظل هذا الاقتراح مطروحا في اجتماع مجلس إدارة الزمالك وسيتم حسمه خلال الجلسة خاصة أن معتمد جمال قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

ويعقد أحمد سليمان سيعقد جلسة مع معتمد جمال يوم y]h الثلاثاء المقبل لمناقشته في المرحلة المقبلة.

ودرس مجلس إدارة نادي الزمالك ملف المشاركة فى السوبر المصري الجديد خلال اجتماعه اليوم الإثنين، حيث يرى المجلس أن الفريق من حقه المشاركة في البطولة بعد تغيير اسمها ونظامها.

ويدرس مجلس إدارة الزمالك هذا الأمر من أجل الحصول على حق النادي ومن ثم مخاطبة اتحاد الكرة وهذا ما سيتم عرضه على المجلس في الاجتماع المقبل.

وكان نادي الزمالك قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر الماضي ليقرر اتحاد الكرة استبعاده من بطولة السوبر للعام التالي.