الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رياضة

الجمباز، منتخب آنسات الترامبولين يغادر إلى إنجلترا للمشاركة في بطولة العالم

منتخب جمباز الترامبولين،
منتخب جمباز الترامبولين، فيتو

الجمباز، غادرت اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب مصر للترامبولين آنسات إلى إنجلترا للمشاركة  في بطولة العالم  التي تستضيفها إنجلترا  خلال الفترة من 19 حتى 21  نوڤمبر  الجاري.

قائمة منتخب الجمباز في بطولة العالم

وتضم  بعثة منتخب مصر

المدير  الفني لمنتخب الترامبولين / كابتن أحمد سعيد  

مدرب الفريق / يوسف شعلان

اللاعبة / سجا ايهاب

اللاعبة / ملك سليمان

اللاعبة / نور منصور 

ويترأس البعثة المهندس وائل السرنحاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن منتخب  انسات الترامبولين  جاهز للمشاركة  فى بطولة العالم  بعد أن أنهى معسكره بنجاح بعد الجهد  الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية على أعلى مستوى.

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نتائج مميزة في بطولة البحر المتوسط

وفي سياق متصل، حقق أبناء النيل  11 ميدالية متنوعة منها 3 ذهبيات و3 فضيات و5 ميداليات برونزية، خلال مشاركتهم فى  بطولة البحر المتوسط التي أقيمت مؤخرا  فى تركيا.

حيث حقق مصطفى أحمد ميداليتين ذهبيتين كما حصد  لاعب منتخبنا  الوطني محمد عطية الميدالية الذهبية على جهاز العقلة بعد مستوى مميز للاعب وأداء كبير.
وحققت لاعبة منتخبنا  شمس علي  الميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الجهاز الأرضي.

وحقق اللاعب مصطفى أحمد ميدالية جديدة وهذة المرة فضية على جهاز العقلة بنهائيات بطولة البحر المتوسط 2023.

وحصل اللاعب محمد عطية  على الميدالية البرونزية في نهائيات منافسات جهاز حصان الحلق.

كما حصلت جودي جوهر على الميدالية الفضية في نهائيات منافسات جهاز المتوازي ببطولة البحر المتوسط للجمباز الفني ناشئين 2023.

وجاءت باقي الميداليات عن طريق: برونزية لكلًا من منتخب الناشئين والناشئات على صعيد الفرق، إضافة إلى برونزية جودي جوهر في منافسات الفردي العام.

ويمثل منتخب الناشئين 3 لاعبين وهم: "مصطفى أحمد - محمد عطية - زياد بخيت"، فيما يشرف على الإدارة الفنية أحمد عبد الرحيم ومحمد عبد الرؤوف.

فيما يتكون منتخب الناشئات من الثنائي: "جودي عبد الله - شمس علي"، تحت إشراف المدير الفني زكريا غالب.

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