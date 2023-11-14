الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

تعليم الإسكندرية يتابع سير العملية التعليمية بالمدارس

تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية خلال المتابعة،فيتو

تفقّد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الثلاثاء سير العملية التعليمية بمدرسة شهداء التحرير الثانوية بنات بإدارة غرب، وذلك بحضور عادل حسين مدير عام الإدارة ووسيم جاد وكيل الإدارة، وأشاد بالانضباط الإداري واستخدام المعلمين للسبورات الذكية والتزام المعلمين بالإشراف اليومي والخريطة الزمنية للمقررات الدراسية.
 

ياتى ذلك في ضوء توجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة سير العملية التعليمية والتواصل مع مديري المدارس لنقل وتبادل الخبرات.

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وفي سياق متصل عقد ( أبوزيد ) اجتماعًـا مع مديري مدارس إدارة غرب التعليمية بمدرج مدرسة شهداء التحرير الثانوية بنات، وذلك بحضور  مدير عام  الإدارة ووكيل الإدارة ومديري المراحل التعليمية المختلفة للتعليم العام ( رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات ) والتعليم الفني بنوعياته ( صناعى، زراعى، تجاري، فندقي، مزدوج ).

وأكّد مدير المديرية على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 لرفع وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، والالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية وغلق بوابات المدرسة والتزام المعلمين بالإشراف اليومي، موضحًا أهمية العمل بروح الفريق وإعداد قادة جدد لخلق كوادر جديدة، وحُسن التواصل مع أولياء الأمور وتحديد ميعاد لمقابلتهم لإعادة جسور الثقة بين المدرسة والمجتمع، كما أشار إلى أهمية تفعيل يوم النشاط وممارسة كافة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية، مُشيرًا إلى أهمية دور المتابعة وتقويم الأداء في تذليل كافة العقبات التي قد تعوق العملية التعليمية.

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الاسكندرية تعليم الاسكندريه اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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