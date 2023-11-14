الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

زينة مكي تصدم جمهورها بحكاية معاناتها بعد كسر شرائح تثبيت عمودها الفقري

زينة مكي
زينة مكي

 كشفت الفنانة اللبنانية زينة مكي عن معاناتها بسبب آلام ظهرها بسبب انحناء العمود الفقري، وبعدها كسر الشرائح والمسامير التي لجأت لها لتثبيته.

 

 نشرت زينة مكي صورة لظهرها عبر حسابها علي موقع الصور الشهير “انستجرام”، وعلقت كاتبة: "في اليوم الأول من شهر أكتوبر ٢٠٢٣، قُمت بإخراج فيلم قصير، كنتُ أريد أن أهديه إلى الأشخاص الذين يتألّمون بصمت، الذين يعانون من أوجاع وحالات صحية، كان بدّي أعطي شويّة أمل للكثير من الناس، عشان هيك بحب شغلي، لأنني قادرة على التعبير من خلال الكتابة والتصوير والرقص حتى".

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وأضافت: كنتُ أريد أن أهديه تحديدًا إلى الذين يعانون من انحناء في العمود الفقري أو اضطرو (مثلي) إلى تثبيت عمودهم الفقري بأسياخ وبراغٍ من حديد، ثم انكسر قلبي في السابع من أكتوبر، وضَل عم ينكسر حتى اليوم شعرتُ بسخافة حالتي ووجعي أمام ما يحصل، أمام المجازر والموت والأشلاء، فتوقّفت عن نشر فيلمي".

 

وتابعت: كان من المُفترض أن أنشره في الخامس عشر من شهر أكتوبر، وشاءت الصدف أن أكون في هذا اليوم متواجدة في دبي، عم صّور حملة توعوية، عن الصحة، المهم فيلمي اسمه "انحنى دون أن ينكسر"، في الخامس عشر من أكتوبر، اكتشفت أن ظهري الحديديّ مكسور".

 

وكانت زينة مكي تحدثت من قبل عن حالتها الصحية، وكشفت إنها في عمر الـ14 سنة، خضعت لعملية جراحية، ووضع الأطباء لها "سيخين" من الحديد في ظهرها.

 

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