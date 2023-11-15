الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير قانون دولى: استهداف المساجد في غزة محظور وفقا للقانون الدولي واتفاقية جنيف

الدكتور ايمن سلامة،فيتو
الدكتور ايمن سلامة،فيتو

أكد الدكتور أيمن  سلامة،خبير القانون الدولى ارتفاع عدد المساجد التي تم تدميرها كليا في قطاع غزة إلى 71 مسجدا، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، بينما أصاب المئات غيرها بأضرار جزئية خلال حملة العدوان الوحشية منذ السابع من أكتوبر الماضي مما يثبت تحدى اسرائيل للقانون الدولى واتفاقية جنيف فالمساجد مثل المستشفيات والكنائس والمعابد والمتاحف وكافة المنشأت المدنية التى يقطن بها سكان هى اهداف محمية بموجب القانون الدولى الانسانى ويحظر المساس بها من قبل طرفى النزاع المسلح.

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مخالفة معاهدة جنيف 

واكد فى تصريح لفيتو ان اتفاقية جنيف عام 1949 وصفت المساجد بانها مؤسسات دينية تقوم على الخدمة والرعاية الدينية وبالتالى يحظر استهدافها ونفس الاتفاقية حظرت استهداف المساجد وكافة الاهداف المدنية المحمية لكن فى ذات الوقت لا يجوز استخدامها لاغراض عسكرية من قبل الاطراف المتحاربة فى النزاع المسلح. 

 

وواصل حديثة قائلا: تحظر ايضا الاتفاقيات استهداف رجال الدين والاشخاص العاملين المؤسسات الدينية وبالتالى الزعم الاسرائيلى بان حماس والمقاومة تستخدم هذة المساجد والمستشفيات والكنائس لاغراض عسكرية مردود علية بانة اذا كانت حماس تتحصن بالمساجد فعليها التيقن من المعلومات التى يفترض انها معلومات استخباراتية.

 

وارتفع عدد المساجد التي تم تدميرها كليا في قطاع غزة إلى 71 مسجدا، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية للقطاع، بينما أصابت المئات غيرها بأضرار جزئية خلال حملة العدوان الوحشية منذ السابع من أكتوبر الماضية، وفقًا لوكالات الأنباء اليوم الإثنين.


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المساجد العدوان الإسرائيلي ضرب دور العبادة القانون الدولي اتفاقية جنيف

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