اسجارديا الفضائية تعود للظهور بعد 7 سنوات، البعض يطالب بتأسيس دولة افتراضية عربية بعد حرب غزة بعملة ودستور موحد، والنشطاء يكشفون مساوئ الفكرة

مملكة اسجارديا، عادت مرة أخرى مملكة اسجارديا إلى الظهور، وهى أول دول فضائية تم إطلاقها عام 2016، لها دستورها الخاص الذي صوت عليه أكثر من 200 ألف شخص، ممن قرروا إنشاء دولة لهم، ليست على الأرض لكن في الفضاء، وعبر الواقع الإلكتروني، وبالفعل ظهرت دولة أو مملكة اسجارديا للواقع.

المطالبة بتأسيس أول دولة عربية افتراضية



حالة مملكة اسجارديا يطالب بها البعض الآن، فقد ظهرت بعض الأصوات المطالبة بتأسيس دولة عربية جديدة في عالم الانترنت الافتراضي، خاصة بعد أزمة حرب إسرائيل البشعة على غزة، حيث طالب الاشخاص بأن يحمل المنتمين لهذه الدولة الافتراضية جنسيتها العربية، التي يحملها بمجرد انضمامه لهذه الدولة الافتراضية، ويحملون جنسيتها بعد تطبيق الشروط الخاصة بهذه الدولة العربية الافتراضية.

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تأسيس أول دولة فضائية على الأرض، فيتو



وطالب المنادون بتأسيس هذه الدولة الافتراضية بالبدء في كتابة دستور عربي لهذه الدولة، ويكون هناك انتخاب لممثلين لهم في حكومة هذه الدولة العربية الافتراضية، وهذه الحكومة تصدر قوانين يلتزم بها المواطنون، ثم تدريجيا يتم البدء في تحصيل ضرائب، على أن يحصل المنتمون لهذه الدولة الافتراضية على حقوقهم والامتيازات الخاصة بهذه الدولة.

مملكة اسجارديا أول دولة فضائية في العالم



وطالب الدعاة لهذه الدولة الافتراضية بأن يتم الشروع في تأسيسها، على نمط مملكة اسجارديا الفضائية، التي تعتبر أول دولة فضائية في العالم، حيث يبقى مواطنوها الاسجارديين على الأرض، لكنهم يحملون جنسية هذه الدولة في الفضاء.

أما سكان دولة أو مملكة اسجارديا، أو من يريدون الانضمام لها فيمكنهم الانضمام بشروط معينة، منها المصادقة على الدستور الموضوع، والذي يتضمن من أهم بنوده: (ضمان السلام في الفضاء، وضمان تكافؤ الفرص لجمیع الأسجاردیین، وضمان حمایة كوكب الأرض والبشریة جمعاء).

الملياردير الروسي أشوربيلي حاكم اسجارديا، فيتو



ومن الشروط الخاصة بدولة اسجارديا الفضائية، المقامة على الأرض، أن تحترم أسجاردیا قوانین الدول الأرضیة، والاتفاقيات الدولیة على الأرض، وترید أن یعترف بها على قدم المساواة بین الدول والبلدان الأرضیة الأخرى.

دستور دولة اسجارديا الفضائية



وجاء في بيان التأسيس الأول لدولة اسجارديا الفضائية تعتبر أسجاردیا أول كیان فضائي مستقل حر وحدوي وقانوني واجتماعي، فوق الأعراق، والطوائف، أخلاقي، عادل وسلمي، قائم في وحدته على المساواة بین كرامة كل شخص یتطلع إلى المستقبل والفضاء اللانهائي للدولة الكونیة – مملكة فضائیة"

دستور دولة اسجارديا الفضائية، فيتو



تم فتح باب التسجيل للحصول على جنسية دولة اسجارديا عام 2017، لكي تتحقق أول رحلة للعيش في الفضاء الإلكتروني، فأسجارديا الفضائية تعتبر أول دولة فضائية في العالم، يبقى مواطنوها على الأرض، لكنهم يحملون جنسية هذه الدولة في الفضاء.

ملياردير روسي يؤسس دولة اسجارديا الفضائية



البعض يعتقد أن دولة إسجارديا هى نوع من أنواع الخيال العلمي، وأنها ليست حقيقة، لكن المؤكد أن دولة اسجارديا بالفعل موجودة في الإنترنت، وهي أول دولة فضائية، أسسها الملياردير الروسي إيجور أشوربيلي، الذي تم انتخابه ملكًا لمملكة اسجارديا، لكن عددا قليلا من الأشخاص كانوا مهتمون بالانضمام إلى أول مجتمع فضائي في العالم، الذي عٌقد في باريس عام 2017، ووقع حوالي 200 ألف شخص على الانتساب لدولة أسجارديا، في الأربعين ساعة الأولى من الإعلان عن تدشين الدولة الفضائية الجديدة.

تأسيس أول دولة فضائية افتراضية على الأرض، فيتو

لم يقع اختيار أشوربيلي على اسم اسجارديا بشكل اعتباطي، لكنه أراد تسميتها اسجارديا نسبة لما زعم أنها مملكة الآلهة السماوية، وفق الأساطير الشمالية الإسكندنافية، وتطلق عليها منظمة اليونيسكو اسم "الأمة العائمة في الفضاء".

شباب عرب من مصر والمغرب وسوريا ينضمون لاسجارديا



تأسست اسجارديا عام 2016، وحتي عام 2018 انضم لها 200 ألف شخص كمواطنين، الغريبة أن المملكة انضم لها عدد من الشباب العرب من (مصر والمغرب وسوريا وبلدان أخرى).

ولمملكة اسجارديا دستور وبرلمان منتخب، وأصبح لها رئيس تم تنصيبه عام 2018، وهو الملياردير الروسي "إيجور أشوربيلي"، مهندس روسي وعالم كمبيوتر ورجل أعمال، الذي ألقى خطاب تنصيبه أمام عدة مئات المنضمين لاسجارديا في قصر "هوفبرج"، مقر الأسرة الحاكمة السابق في فيينا.

دولة اسجارديا الفضائية، فيتو



أعلن أشوربيلي تأسيس كل أفرع حكومة اسجارديا عام 2018، لتصبح اسجارديا أول بلدان العالم في الفضاء، حيث قال أشوربيلي إن اسجارديا "ستكون الحضارة الجديدة في الفضاء، مستقلة عن أي دولة على وجه الأرض، وتتألف من منظمة غير حكومية مقرها فيينا، وتطمح كي تصبح دولة فضائية، لا يقل عدد سكانها عن 1.5 مليون نسمة."

مملكة اسجارديا تحمى الأرض من أخطار الفضاء



يهدف سكان دولة أسجارديا، على المدى البعيد؛ بناء قواعد فضائية بأحجام غير مسبوقة في الفضاء، ونشر دروع تحمي الأرض من أخطار الفضاء مثل الكويكبات أو التوهجات الشمسية.

أسس أشوربيلي دولة اسجارديا ليترك أهلها الأرض، ويحقق الانتشار في الكون، وهدفها خلق حالة إنسانية في الفضاء بدون الانقسامات والنزاعات في الدنيا، التي تشهدها الدول حول العالم.

شكل دولة اسجارد من الداخل، فيتو



أما حلم أشوربيلي، رئيس دولة أسجارديا، فهي أن يصبح عدد سكانها 150 مليون نسمة خلال 10 أعوام من بداية تأسيس اسجارديا، والتخطيط لبناء سفن فضاء، ذات جاذبية في الفضاء الخارجي، حتى يتمكن البشر من الحياة في الدولة الفضائية بشكل دائم.

أما سكان دولة اسجارديا الحاليين فيعيشون في أكثر من 200 بلد حول العالم، ويمكن لأي شخص أن يصبح من مواطني أسجارديا عبر الإنترنت ودون أي مقابل مادي، فقط يحتاج للمصادقة على دستورها، والذي يتضمن في أهم بنوده، ضمانات للسلام في الفضاء، وتكافؤ الفرص لجمیع الأسجاردیین وحمایة كوكب الأرض والبشریة جمعاء.

اسجارديا الفضائية تجذب 2% من سكان العالم



وتسعى دولة أسجارديا الفضائية إلى جذب 2% من سكان الأرض، وهم ممن يطلقون عليهم "الأكثر إبداعا". من خلال ما وصفه أشوربيلي "الاختيار المستمر للمواطنين، من خلال عقد اختبارات خاصة لهم في الذكاء".

وينص دستور اسجارديا على أنها دولة (دون جيش، وتسعى إلى تحقيق أهداف سامية مثل ضمان الاستخدامات السلمية للفضاء، وإنشاء قاعدة علمية سلمية.)، ولها برلمانها الخاص، ومحكمة فضاء عليا، وحتى سفارات على الأرض، وتعتزم اسجارديا أن تنضم للأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية.

شعار دولة اسجارديا الفضائية، فيتو



أما عملة أسجارديا فتسمى "سولار"، سيتولى إدارتها مصرف أسجارديا الوطني، وهو غير موجود حتى الآن، ولها محطة إذاعية تطلق عليها "أصوات أسجارديا"، وهي أول محطة إذاعية أسجاردية على الأرض.

ويعتزم رئيس اسجارديا أشوربيلي على امتلاك أقمار صطناعية، تتيح الدخول إلى الإنترنت حول العالم، خلال سبعة أعوام، وتعمل سفن الفضاء خلال 15عامًا، على أن تكون اسجارديا في النهاية عبارة عن مستوطنة دائمة للعيش على القمر خلال 25 عامًا.

ويبلغ رسوم عضوية دولة اسجارديا 100 يورو سنويًا. وتخطط المملكة لجمع ضرائب على الأعمال التجارية والدخل الخاص، لكن بنسب منخفضة للغاية.

النشطاء يرفضون تكوين دولة عربية افتراضية



أثار فكرة إنشاء دولة عربية افتراضية على غرار اسجارديا استهجان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن فكرة تأسيس دولة افتراضية عبر الإنترنت ضد قوانين الدول ويخل بأنظمتها، وغير مسموح بتأسيسها.

مخطط دولة اسجارديا الفضائية، فيتو



فعلقت راما غياث قائلة: "عاجبني من يأخذون الفكرة بواقعية ويبحثون لها على حلول للتطبيق وهي ضد قوانين الدول، معرفش ازاي يا جماعة قادرين تفكروا في إن أي دول هتسمح لمواطنيها تأخذ جنسية دولة افتراضية، إذا تم حجب السيرفر الخاص بها، لن تكون هناك دولة انتوا مستوعبين بتناقشوا ايه؟!"

وردت لمياء السباعي قائلة: "الدولة يعنى كيان وأرض وشعب وقوانين تحكمها وضوابط، غير كده هتبقى فعلا عالم افتراضى مفيش له أى جدوى وجود دولة افتراضية يعنى افتراضية أى حلول ولا جدوى منها"