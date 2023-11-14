الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بحريق نقطة شرطة المنيب

محاكمة متهمين ارشيفية
محاكمة متهمين ارشيفية

 قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد سامي شمس الدين والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فى قضية حريق نقطة شرطة المنيب، والمقيدة برقم 1604 لسنة 2015 جنايات الجيزة وذلك لجلسة 14 ديسمبر المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

Advertisements

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى ديسمبر من العام الماضى بمعاقبة 13 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة المنيب خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير 2014، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ13 متهمًا كما عاقبت 10 متهمين اخرين بالسجن المشدد خمس سنوات وعاقبت 3 متهمين حدث 5 سنوات. 
 

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إستعراض القوة الجيزة الدائرة الثانية ارهاب المستشار حمادة الصاوي أمن الدولة العليا محكمة جنايات امن الدولة العليا نقطة شرطة المنيب

مواد متعلقة

بسبب الديون، تحرك جديد ضد سيدة أنهت حياة صديقتها في المطرية

تجديد حبس 5 أشخاص بحوزتهم 6 قطع سلاح بالسلام والمرج

تحرك جديد ضد صاحب شركة وآخر للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر

تفريغ محادثات ربة منزل حرضت خطيب ابنتها وصديقه على قتل صاحب محل لسرقته

استعجال التحريات حول واقعة ترويج الألعاب النارية عبر الفيس بوك في الإسكندرية

قرار جديد ضد تشكيل عصابي ارتكب 21 سرقة دراجات نارية

التحفظ على هواتف سائق توك توك وصديقه لاتهامهما بقتل صاحب محل بعين شمس

عرض شاب قتل والده على الطب لمعرفة مدى تعاطيه المخدرات بالزيتون

الأكثر قراءة

بزيادة 10 جنيهات، ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتارجت ومانشيستر بداية من غد الأربعاء

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

مصرع 6 عناصر إجرامية وإستشهاد ضابط شرطة وإصابة معاون أمن فى أسيوط

تكليف رئاسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية بقيمة 650 طنًا لأهالي غزة

سامح شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

إعلان قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

Advertisements

منوعات

المزيد

أطفال وفتيات ألمانيا في خطر، لهذا السبب

ترامب يخسر 73 مليون دولار، بسبب "تروث سوشال"

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

مفاجأة "ناسا"، صورة ملونة التقطها "جيمس ويب" و"هابل"

المزيد

خدمات

المزيد

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بالهموم والفجور والمشكلات

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية