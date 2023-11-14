بالأسماء، إصابة 14 شخصا بينهم 8 أطفال بحادث تصادم بالبحيرة

أصيب 14 شخصا بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، بحادث تصادم سيارتين على طريق المحمودية أبوهاش داخل نطاق محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحمودية العام لتلقي العلاج اللازم.



كانت تبلغت طوارئ مديرية الصحة بالبحيرة، بحادث تصادم سيارتين على طريق المحمودية أبوهواش وبالانتقال والمعاينة، تبين تصادم سيارة ميكروباص محملة بالركاب بأخرى تومناية، مما أسفر عن إصابة ١٤ شخصا بينهم ٨ أطفال بجروح وكدمات متفرقة بانحاء الجسم.

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تنشر فيتو أسماء المصابين وهم: ر.ا( ٣٥عاما - ذكر)،ه.ا (١٥ عاما - ذكر)كدمات متفرقة بالجسم، ف.ع ( ١٧ عاما - انثى)، ن.م (١٧عاما - أنثى )، ا.ج (٣١ عاما - ذكر)، س.ع (١٨عاما - ذكر) ،م.و (٥٢ عاما - ذكر )، ه.ر (١٥ عاما - أنثى)، ا.ن (١٦ عاما- ذكر )،ا.م ٢٧عاما - أنثى )، ر.م (١٦ عاما - انثى )،ح.ر( ٢٤ عاما - ذكر )،ع.ر ٣٧ عاما - ذكر)، م.م (١٧عاما - أنثى )، وتم إسعاف المصابين وتلقي العلاج اللازم بمستشفى المحمودية العام.

