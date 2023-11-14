185 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيري بسوهاج
التقى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام في إطار فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وقد بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة، اليوم، 185 مواطنا، من مختلف مدن وقرى المحافظة، حيث تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى لطلبات معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
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