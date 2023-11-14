رئيس بوتاجاسكو يناقش مبيعات وإيرادات أكتوبر

ترأس المحاسب إبراهيم بدوي، رئيس الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو، اليوم الثلاثاء لجنة المبيعات وذلك لمناقشة كمية المبيعات وايراد خدمه التوصيل لشهر أكتوبر ٢٠٢٣.

وأثنى « بدوي » على زيادة معدلات البيع لتحقيق خطه المبيعات المستهدفة، كما التقى بمسئولى المناطق من خلال تقنية الفيديو كونفراس، وحثهم على بذل المزيد من الجهد وتلبيه احتياجات المواطنين من الأسطوانات.

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