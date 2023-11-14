رئيس بوتاجاسكو يناقش مبيعات وإيرادات أكتوبر
ترأس المحاسب إبراهيم بدوي، رئيس الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو، اليوم الثلاثاء لجنة المبيعات وذلك لمناقشة كمية المبيعات وايراد خدمه التوصيل لشهر أكتوبر ٢٠٢٣.
وأثنى « بدوي » على زيادة معدلات البيع لتحقيق خطه المبيعات المستهدفة، كما التقى بمسئولى المناطق من خلال تقنية الفيديو كونفراس، وحثهم على بذل المزيد من الجهد وتلبيه احتياجات المواطنين من الأسطوانات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.