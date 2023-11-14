الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس بوتاجاسكو يناقش مبيعات وإيرادات أكتوبر

شركة بوتجاسكو،فيتو
شركة بوتجاسكو،فيتو

ترأس المحاسب إبراهيم بدوي، رئيس الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو، اليوم الثلاثاء لجنة المبيعات  وذلك لمناقشة كمية المبيعات وايراد خدمه التوصيل لشهر أكتوبر ٢٠٢٣.

وأثنى « بدوي  » على زيادة معدلات البيع لتحقيق خطه المبيعات المستهدفة، كما التقى بمسئولى المناطق من خلال تقنية الفيديو كونفراس، وحثهم على بذل المزيد من الجهد وتلبيه احتياجات المواطنين من الأسطوانات.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

احتياجات المواطنين الشركة المصرية رئيس بوتاجاسكو موقع فيتو احتياجات المواطن المهندس طارق الملا وزير البترول

مواد متعلقة

وزارة البترول توضح شروط الحصول على تأشيرات الحج لهذا العام

وزير البترول يترأس الجمعية العمومية للشركة المصرية للثروات التعدينية

وزير البترول: القطاع يقوم بدور كبير للمشاركة في المسئولية المجتمعية

البترول توقع 3 اتفاقيات تعاون مع هواوي العالمية لدعم التحول الرقمي وحلول الطاقة الشمسية

بسبب الأحداث في غزة، ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتقلص الإمدادات

وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لشركات القطاع

بعد زيادة أسعار الوقود، تعرف على الفرق بين بنزين 80 و92 و95 والنوع المناسب لسيارتك

بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار البنزين

الأكثر قراءة

بزيادة 10 جنيهات، ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتارجت ومانشيستر بداية من غد الأربعاء

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

مصرع 6 عناصر إجرامية وإستشهاد ضابط شرطة وإصابة معاون أمن فى أسيوط

تكليف رئاسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية بقيمة 650 طنًا لأهالي غزة

سامح شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

إعلان قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

Advertisements

منوعات

المزيد

أطفال وفتيات ألمانيا في خطر، لهذا السبب

ترامب يخسر 73 مليون دولار، بسبب "تروث سوشال"

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

مفاجأة "ناسا"، صورة ملونة التقطها "جيمس ويب" و"هابل"

المزيد

خدمات

المزيد

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بالهموم والفجور والمشكلات

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية