12 مستندا مطلوبا لترخيص مركز علاج طبيعي بالمنيا، تعرف عليها

يقدم موقع فيتو خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة لترخيص مركز علاج طبيعي بالمنيا، تلك الخدمة تأتي وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998.

الأوراق المطلوبة لترخيص مركز علاج طبيعي بالمنيا

والذي يهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات الجماهيرية في محافظة المنيا ومن بينها خدمة طلب ترخيص لمركز علاج طبيعي بالمنيا من وزارة الصحة والسكان.

تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم هذه الخدمة وفقًا للنموذج المعتمد الصادر في 28 يونيو 2007، الذي يعد نتاجًا للتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الصحة والسكان والمحافظات.

Advertisements

يشمل ذلك تحديد المستندات والأوراق المطلوبة والمبالغ المالية المطلوبة للحصول على الخدمة، بالإضافة إلى تحديد الجدول الزمني المحدد لإنجاز الطلب أو إبداء الرأي بشأنه.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مركز علاج طبيعي بالمنيا تشمل:

1. البطاقة الشخصية أو العائلية (الأصل للإطلاع).

2. صحيفة الحالة الجنائية.

3. مستخرج رسمي من ترخيص مزاولة المهنة للاختصاصي في العلاج الطبيعي.

4. صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار الموثق أو المثبت التاريخ في الشهر العقاري أو أي وثيقة رسمية أخرى معتمدة.

5. إيصال سداد رسوم القيد في سجل اختصاصي العلاج الطبيعي.

6. رسم كروكي معتمد من صاحب المركز يوضح الموقع وتفاصيل المحتويات.

7. بيان بتجهيزات المركز ويوضح جهة الصنع.

8. شهادة تسجيل المركز في نقابة العلاج الطبيعي ومختومة.

9. إقرار من طالب الترخيص بأنه المدير الفني المسؤول عن المركز، ويتعهد عدم القيام بتشخيص الحالات أو إعطاء وصفات طبية أو شهادات أو طلب فحوصات معملية أو إشعاعية أو غيرها.

10. إقرار بوجود طفايات حريق أو إيصال شراء طفايات حريق.

11. صور ضوئية من عقود العاملين في المركز.

12. شهادة من إدارة الدفاع المدني والحريق.

مدة تنفيذ ترخيص مركز علاج طبيعي بالمنيا

تلتزم الجهة الإدارية بمحافظة المنيا والخاصة بترخيص مركز العلاج الطبيعي إذا توافرت جميع الشروط المطلوبة خلال 45 يوما يومًا من تاريخ تقديم الطلب