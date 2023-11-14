المستندات المطلوبة لالتحاق طالب عائد من الخارج بالمدارس الرسمية بالمنيا

الطلاب العائدون من الخارج، تقدم فيتو خلال السطور التالية المستندات المطلوبة لـ التحاق طالب عائد من الخارج بالمدارس الرسمية بالمنيا، تلك الخدمة تأتي وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على خدمات وزارة التربية والتعليم.

المستندات المطلوبة لـ التحاق طالب عائد من الخارج بالمدارس الرسمية بالمنيا

المستندات المطلوبة لـ التحاق طالب عائد من الخارج بالمدارس الرسمية بالمنيا، فيتو

حيث تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم هذه الخدمة وفقًا للنموذج المعتمد الصادر في 1 يونيو 2001، والذي يحدد المستندات والأوراق المطلوبة والمبالغ المالية المطلوبة للحصول على الخدمة.

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المستندات المطلوبة في محافظة المنيا تشمل:

1. شهادة الميلاد الأصلية للطالب أو نسخة مصدقة منها.

2. صورة من جواز السفر للطالب بعد التأكد من صحتها من الأصل.

3. المؤهل الدراسي الحاصل عليه الطالب + نسخة ضوئية منه، مع الاهتمام بأن تكون الشهادة الدراسية موثقة ومعتمدة من وزارة التعليم في الدولة التي قدم منها الطالب ومن وزارة الخارجية المصرية.

مدة الانتهاء من التحاق طالب عائد من الخارج بالمدارس الرسمية بالمنيا، حيث يتم الحصول على الخدمة في غضون يومين من تاريخ تقديم الطلب.