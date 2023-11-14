مواعيد مباريات الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024

تصفيات يورو 2024، تجري منافسات الجولة التاسعة من منافسات مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا - يورو 2024 في ألمانيا، بعد غد الخميس.

وحجزت 9 منتخبات مقاعدها فى بطولة يورو 2024، وهم “ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، البرتغال، إسبانيا، اسكتلندا، تركيا، النمسا، إنجلترا”، وينتظر 15 منتخبا حسم تأهلهم إلى كأس أمم أوروبا، ليكون عدد المنتخبات الصاعدة 24.

يذكر أن قرعة يورو 2024، ستجرى يوم السبت 2 ديسمبر 2023، في دار أوكسترا إلبه في مدينة هامبورج الألمانية.

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مواعيد مباريات التاسعة بمجموعات تصفيات يورو 2024

الخميس 16 نوفمبر

أذربيجان ضد السويد – 7 مساء.

بلغاريا ضد المجر – 7 مساء.

جورجيا ضد إسكتلندا – 7 مساء.

إستونيا ضد النمسا – 7 مساء.

قبرص ضد إسبانيا – 7 مساء.

الجبل الأسود ضد ليتوانيا – 9:45 مساءً.

ليشتنشتاين ضد البرتغال – 9:45 مساءً.

لوكسمبورج ضد البوسنة والهرسك – 9:45 مساءً.

سلوفاكيا ضد آيسلندا – 9:45 مساءً.

الجمعة 17 نوفمبر

كازاخستان ضد سان مارينو – 5 مساء.

فنلندا ضد أيرلندا الشمالية – 7 مساء.

مولدوفا ضد ألبانيا – 7 مساء.

إيطاليا ضد شمال مقدونيا – 9:45 مساءً.

إنجلترا ضد مالطا – 9:45 مساءً.

بولندا ضد التشيك – 9:45 مساءً.

الدنمارك ضد سلوفينيا – 9:45 مساءً.

السبت 18 نوفمبر

أرمينيا ضد ويلز – 4 مساء.

بيلاروسيا ضد اندورا – 7 مساء.

لاتفيا ضد كرواتيا – 7 مساء.

ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024

المجموعة الأولى

1- إسبانيا.. 15 نقطة

2- اسكتلندا.. 15 نقطة

3- النرويج.. 10 نقاط

4- جورجيا.. 7 نقاط

5- قبرص.. بدون نقاط

المجموعة الثانية

1- فرنسا.. 18 نقطة

2- هولندا.. 12 نقطة

3- اليونان.. 12 نقطة.

4- أيرلندا.. 6 نقاط

5- جبل طارق.. بدون نقاط.

المجموعة الثالثة

1- إنجلترا 16 نقطة

2- أوكرانيا 13 نقاط

3- إيطاليا.. 10 نقاط

4- مقدونيا الشمالية.. 7 نقاط

5- مالطا.. بدون نقاط

المجموعة الرابعة

1- تركيا.. 16 نقطة

2- ويلز.. 10- نقاط

3- كرواتيا.. 10 نقاط

4- أرمينيا.. 7 نقاط

5- لاتفيا.. 3 نقاط

المجموعة الخامسة

1- ألبانيا.. 13 نقطة

2- التشيك.. 11 نقطة.

3- بولندا.. 10 نقاط

4- مولدوفا.. 9 نقاط

5- جزر فارو.. نقطة واحدة

المجموعة السادسة

1- بلجيكا.. 17 نقطة

2- النمسا.. 16 نقطة

3- السويد.. 7 نقاط

4- أذربيجان.. 4 نقاط

5- إستونيا.. نقطة واحدة

المجموعة السابعة

1- المجر.. 114 نقطة

2- صربيا.. 13 نقطة

3- الجبل الأسود.. 8 نقاط

4- ليتوانيا.. 6 نقاط

5- بلغاريا.. نقطتين

المجموعة الثامنة

1- سلوفينيا.. 19 نقطة

2- الدنمارك.. 19 نقطة

3- كازاخستان.. 15 نقطة

4- فنلندا.. 12 نقطة

5- أيرلندا الشمالية.. 6 نقاط

6- سان مارينو.. بدون نقاط

المجموعة التاسعة

1- رومانيا.. 16 نقطة

2- سويسرا.. 15 نقطة

3- الكيان الصهيوني.. 11 نقطة

4- كوسوفو.. 10 نقاط

5- بيلاروسيا.. 6 نقاط

6- أندورا.. نقطتين

المجموعة العاشرة

1- البرتغال.. 24 نقطة

2- سلوفاكيا.. 16 نقطة

3- لوكسمبورج.. 11 نقطة

4- آيسلندا.. 10 نقاط.

6- البوسنة والهرسك.. 9 نقاط

6- ليشتنشتاين.. بدون نقاط