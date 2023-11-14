الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" بالإسكندرية

مباحث الاموال العامة،فيتو
مباحث الاموال العامة،فيتو

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط كيان تعليمي وهمى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" بالإسكندرية.

 

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أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، وسيدة – مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛ بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وإتخاذه كمقر لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" والزعم بمنح الدارسين دورات تعليمية فى بعض المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى، وتمكنا من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان الوهمى وضبطهما وبحوزتهما (عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – 4 أكلاشيه – طابعة – جهاز "لاب توب" بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

 

كما أمكن التوصل إلى إحدى الضحايا (مقيمة بمحافظة الإسكندرية) وبسؤالها قررت قيام المتهمان بالإستيلاء منها على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى، ومنحها شهادة "مزورة"وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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