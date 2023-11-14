رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وزير مالية زيمبابوي سبل التعاون

التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور ماتولى نكوبي، وزير مالية زيمبابوي، تناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ومناقشة آليات دعم التبادل التجاري بين البلدين في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية.

جهود تصدير المستحضرات الطبية المصرية لزيمبابوي

كما ناقش الجانبان جهود تصدير المستحضرات الطبية المصرية لزيمبابوي، والتي بدأت بإرسال أولى الشحنات في أغسطس الماضي، كذلك مناقشة احتياجات وأولويات سوق الدواء بزيمبابوي في الفترة المقبلة، وتعميق الشراكة المصرية الزيمبابوية في قطاع المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتفعيل التعاون الثنائي في قطاعات التدريب وتبادل الخبرات.

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وخلال الاجتماع، تم متابعة محققات ونتائج بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين، ومنذ بداية أغسطس ٢٠٢٣، تم شحن ووصول عدد من شحنات الأدوية تتخطى ال ٢٠٠ طن، وهو ما كان له أثر إيجابي على تواجد المستحضرات الطبية المصرية بسوق الدواء الزيمبابوي، هذا بخلاف كمية تقديرية تصل إلى حوالي٢٠٠ طن جارى العمل على تصديرهم.

كما أشاد وزير مالية زيمبابوي بهذه البداية المشجعة للتعاون بين مصر وزيمبابوي في مجال الاستثمار الدوائي، وأكد حرص زيمبابوي على زيادة التبادل التجاري مع مصر على كافة الأصعدة؛ لما وجدوه من سرعة استجابة وجودة عالية للمنتجات المصرية، وأن ذلك يمثل حافزا لتنوع التبادل التجاري مع مصر، والعمل على تعميق العلاقات التجارية في كافة المجالات، مثل المجال الزراعي.

جاء الاجتماع استكمالا لمحققات مذكرة التعاون المشتركة؛ والتي مكنت المنتج المصري من الدخول للسوق الزيمبابوي، وأيضا الخطوات التي تتخذها هيئة الدواء المصرية لدعم نفاذ المستحضرات المصرية للأسواق الأفريقية؛ متماشيا مع خطة مصر ٢٠٢٣ بدعم التواجد المصري بالقارة الأفريقية، وحرصها على تعميق سبل التعاون والتبادل التجاري مع الدول الأفريقية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المستحضرات الطبية.

وكان وفد دولة الكونغو الديمقراطية، برئاسة الدكتور كريستيان نتومبا، رئيس مجلس إدارة وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية، اختتم زيارته لمصر، والتي استمرت لمدة خمسة أيام.

واستقبل الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية الوفد في مستهل زيارته لمصر، وعقد معهم لقاء ختاميا في نهاية الزيارة، وذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولفيف من قيادات هيئة الدواء المصرية، وكذا ممثلين عن شركاء الصناعة الدوائية المصرية.

تم خلال الزيارة استكمال مناقشة آليات تفعيل الأطر التنفيذية الخاصة بمذكرة التعاون المشتركة مع وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية؛ لتوجيه قطاع الصناعة المحلية لعمل التنسيق اللازم مع غرفة التجارة والصناعة الكونغولية المصرية، وذلك تعميقا للاستفادة من بنود مذكرة التعاون المشترك وتعزيز التبادل التجاري فيما يخص المستحضرات الدوائية؛ تمهيدًا لعقد الشراكات والاتفاقيات التجارية الثنائية المشتركة بين قطاع الصناعة المصري والجانب الكونغولي.

وأكد ممثلو الهيئات المصرية، حرص الدولة المصرية على التوسع في نطاقات التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية للاستفادة العظمى من الفرص الاستثمارية الضخمة في العديد من المجالات، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجالات تطوير البنية التحتية والإنشائية، وكذلك مجال الصناعات الغذائية.



يذكر أن الوفد الكونغولي قام خلال الزيارة بتفقد عدد من مصانع الدواء والمستحضرات الطبية المصرية؛ للوقوف على أحدث مستجدات الإنتاج على أرض الواقع، وبحث سبل التعاون مع شركاء الصناعة المصريين؛ لتوفير احتياجات سوق الدواء بالكونغو من المستحضرات الطبية المصرية.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، وفتح آفاق دعم نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وذلك في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية المصرية.