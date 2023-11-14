محافظ أسوان يبحث مع وفد بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط مشروعات الخطة الاستثمارية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد بنك الإستثمار القومى ووزارة التخطيط للمتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعام المالى 2023/2024 برئاسة المحاسب جمال صلاح خليل وكيل أول البنك لتمويل وإئتمان مشروعات الإدارة المحلية، وأشرف محمود المشرف على محافظات الصعيد بوزارة التخطيط، والوفد المرافق لهما من البنك والوزارة.

يأتى ذلك وسط إشادة بالأفكار والرؤى الإيجابية والمتميزة للمسئولين بمحافظة أسوان، والتى ساهمت فى أن تكون محافظة رائدة فى معدلات التنفيذ للخطة الإستثمارية،وبحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام.

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وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث نقلة نوعية وحضارية وجمالية على أرض عروس المشاتى ساهمت فى أن تتبوأ عاصمة الإقتصاد والشباب والثقافة الإفريقية المكانة التى تستحقها سياحيًا وإستثماريًا وإقتصاديًا، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة مواطنيها حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى والعملاقة التنموية والخدمية.

اشار إلى أننا قمنا بتحقيق ذلك برؤية مستقبلية ومرونة إرتكزت على إقتحام المشاكل والتحديات والتى من أبرزها ملفات البنية التحتية والمشروعات المتعثرة والتطوير والتجميل والرصف، علاوة على نجاح المحافظة أيضًا فى تنمية مواردها ليساهم كل ذلك فى تحقيق الكثير من المكاسب والعوائد الإيجابية فى ظل دعم ومساندة ومتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتعاون المثمر والبناء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد، ووزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، ووزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد أعضاء الوفد من بنك الإستثمار ووزارة التخطيط على أن محافظة أسوان تم تقديم تمويل لها بنسبة ٧٢% من إجمالى الخطة بمبلغ ٤٣٥ ألف جنيه من جملة إعتمادات الخطة الإستثمارية بواقع 610.1 مليون جنيه، وهى تعتبر نسبة كبيرة تم تمويلها خلال أربعة أشهر فقط من العام المالى، وتم إختيار محافظة أسوان لوجود معدلات تنفيذ عالية ومرتفعة لمشروعات الخطة الإستثمارية بلغت ٤٠ %، وتم التغلب على التحديات بفكر مستنير ليكون كل ذلك أساس للنجاح والإنجاز تحت قيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومما يدل على قوة الجهاز التنفيذى وثقة المقاولين والموردين فى المحافظة.

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