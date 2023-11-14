إقالة مدير مستشفى المراغة بسوهاج لتقاعسه في أداء عمله (صور)

زار الدكتور أحمد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مستشفى المراغة الكائنة بأولاد اسماعيل وذلك للإطمئنان على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبيه للمواطنين ومدي إنضباط الأطقم الطبية بالمستشفى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة اقسام الإستقبال والحضانات والأطفال والنساء والعمليات والمعمل لمتابعة سير العمل بتلك الأقسام بالمستشفى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات.

وقرر وكيل وزارة الصحة بسوهاج إحالة 4 أطباء للتحقيق الفوري والعاجل وذلك لعدم التواجد في أماكن عملهم وغيابهم دون موافقة مسبقة لتدبير البديل واستبعاد مدير مستشفى المراغة وتكليف مديرًا جديدًا وإعداد خطة تصحيحية للعمل داخل المستشفي.

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كما أشاد الدكتور احمد ابو هاشم بطاقم تمريض المستشفي وانضباطه موجهًا بتكريم 3 ممرضين يعملون باستقبال المستشفى لانضباطهم وجدارتهم وتميزهم في العمل وخدمه المرضى.



وشدد وكيل وزارة الصحة على الإلتزام والإنضباط لجميع الكوادر الطبية بالمستشفى والإلتزام بأماكن عملهم وتأدية خدماتهم على اكمل وجه لأهالينا من المرضى مؤكدا ان التهاون في حق المريض امر لن يقبله مطلقًا وان المستشفيات تعمل على مدار الساعة ولابد من تواجد الأطباء والتمريض والكوادر الفنيه بها لتقديم الخدمة الطبية.