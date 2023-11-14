تاريخ الرئاسة الشرفية في الأهلي (تقرير)

أخبار الأهلى ، استحوذ خبر سحب الرئاسة الشرفية من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق على اهتمام الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية خاصة وأنه فتح من جديد ملف الرئاسة الشرفية في الأهلي والزمالك.

ونستعرض في السطور التالية قائمة الرئاسة الشرفية داخل النادي الأهلي منذ بداية تأسيس النادي عام 1907.

1. متشل أنس 1908

2. محمد توفيق رفعت باشا 1922

3. عبدالخالق ثروت باشا 1927

4. محمد محمود باشا 1928

5. عزيز عزت باشا 1929

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6. محمد شريف صبري باشا 1941

7. الأمير إسماعيل داوود 1942

8. محمد طاهر باشا 1942

9. محمد نجيب 1954

10. جمال عبدالناصر 1956

11. فكرى أباظة 1973

12. الأمير عبدالله الفيصل 1973

13. محمد فؤاد سراج الدين 1976

14. سيد مرعى 1978

15. محمد أنور السادات 1978

16. جيهان السادات 1978

17. مراد فهمى 1983

18. عبدالمنعم وهبى 1983

19. مختار التتش 1984

20. نورالدين طراف 1984

21. فهد الأحمد الصباح 1985

22. يوسف عز الدين 1996

دوري ابطال إفريقيا، قال باتريك اوكوتو المتحدث الرسمي لنادي ميدياما الغاني إنه تم استعجال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لتحديد ملعب مباراة الذهاب أمام الأهلي يوم 25 نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أضاف اوكوتو في تصريحات خاصة لـ فيتو: هذا حقنا ولا نجد سبب لتأخر الأهلي في تحديد ملعب الذهاب بعد إغلاق ملعبه الرئيسي ستاد القاهرة.

وأوضح: علمنا إن هناك مفاضلة بين ستادي السلام وبرج العرب وننتظر تحديد الأمر بشكل رسمي من أجل تحديد خطة الحضور إلي مصر.

وقال: سنتواجد في مصر قبل مباراة الأهلي بيومين من أجل التحضير للمباراة.

وقال مصدر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سوف يتدخل خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف تمديد عقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق.

أضاف: عبد المنعم طلب مناقشة تمديد عقده حتي انتهاء مشاركته مع المنتخب سي بطولة أمم أفريقيا في يناير القادم.

وأوضح أن الخطيب سيكون له دور مهم في حسم ملف تمديد عقد اللاعب حتي ٢٠٢٧.

يدرس مسئولو النادي الأهلي إعارة حمزة علاء حارس مرمي الفريق في انتقالات الشتاء القادم.

ويرغب حمزة علاء في الخروج معارا بحثا عن فرصة المشاركة في المباريات.

وخرج حمزة علاء نت حسابات الجهاز الفني في المباريات الأخيرة حيث أصبح الحارس الرابع خلفا لمحمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفي مخلوف.

كما وضع مسئولو النادي الأهلي التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي ضمن المرشحين للدخول في صفقة تبادلية مع فيوتشر للحصول علي خدمات عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر الذي يرغب الأهلي في التعاقد معه رسميا في ميركاتو الشتاء القادم.

وعلمت فيتو ان الأهلي يجهز عرضا رسميا إلي فيوتشر للحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد مقابل إعارة فيوتشر ولاعب أخر (لم يتم الإستقرار عليه) ومقابل مادي للصفقة.

أكد مصدر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ابلغ خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي بوجود اجتماع هام مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق يوم الاحد القادم داخل القلعة الحمراء.

وبدوره قام خالد بيبو بابلاغ السويسري كولر بموعد جلسة الخطيب ولجنة التخطيط للكرة معه قبل انطلاق مران الفريق الأحد القادم عقب عودته من الاجازة التي يقضيها خارج مصر.

كما قالت مصادر داخل الأهلي أن محمد حمدي ظهير ايسر بيراميدز أصبح خارج حسابات تدعيم الجبهة اليسري في الموسم الجديد.

أضافت إن لاعب بيراميدز قام بتجديد تعاقده لمدة موسمين ومن ثم أصبح خارج حسابات إدارة التعاقدات داخل النادي الأهلي.

وأوضحت أن الأهلي أغلق ملف المفاوضات مع محمد حمدي ظهير ايسر بيراميدز بعد علمها بتجديد اللاعب لمدة موسمين مع ناديه الحالي.

كما قال مصدر داخل الأهلي أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق سوف يكون جاهز لمباراة ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم ٢٥ نوفمبر الجاري.

أضاف: معلول بدأ في التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية وسوف يكون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة بطل غانا الافتتاحية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

حدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السبت المقبل موعدا لوصوله إلي القاهرة استعدادا لقيادة تدريبات الفريق يوم الاحد القادم استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة أسبوع واستغل السويسري هذا الأمر وغادر إلي بلاده للاطمئنان على اسرته.

كما حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الاحتفال بتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وعلق عليها قائلا: "صدارة جدول الترتيب.. أقوى خط هجوم.. أقوى خط دفاع.. عادات وتقاليد الأبطال في الدوري".

الأهلى، فيتو

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة.

مباريات الأهلي بالدوري الموسم الحالي

1- الأهلي 4-0 المصري البورسعيدي الجولة الأولى بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

2- الأهلي 3-1 الإسماعيلي الجولة الثالثة بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

3- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السادسة بالدوري ملعب عثمان أحمد عثمان.

4- الأهلي 2-1 سيراميكا كليوباترا الجولة الجولة الثانية بالدوري ملعب عثمان أحمد عثمان.

5- الأهلى 1-1 الجونة الجولة الرابعة بالدوري استاد خالد بشارة

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والجونة

1 - الأهلي 13 نقطة

2 - بيراميدز 13 نقطة

3 - مودرن فيوتشر 12 نقطة

4 - زد اف سي 12 نقطة

5 - الاتحاد 11 نقطة

6 - إنبي 10 نقاط

7- طلائع الجيش 10 نقاط

8 - الجونة 9 نقاط

9 - المصري 9 نقاط

10 - الزمالك 8 نقاط

11- بلدية المحلة 8 نقاط

12 - سموحة 8 نقاط

13 - سيراميكا 7 نقاط

14 - الإسماعيلي 4 نقاط

15 - فاركو 4 نقاط

16 - الداخلية 4 نقاط

17 - البنك الأهلي 3 نقاط

18 - المقاولون نقطتين

جدول ترتيب الدوري المصري

وكان الأهلي سقط في فخ التعادل مع الجونة في مؤجلات بطولة الدوري المصري في المباراة التي جمعتهما بإستاد خالد بشارة في الغردقة.

تقدم الأهلي بهدف عن طريق اللاعب الفرنسي أنطوني موديست في الدقيقة 36 ولكن الجونة أدرك التعادل في الدقيقة (45+2)، بهدف من ضربة جزاء للمغربي أحمد بلحاج.

وشهد اللقاء إلغاء هدف للجونة بعد مرور دقيقة واحدة عن طريق أيمن سعد "موكا"، بداعي لمسة يد، كما تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد في الدقيقة 83.



ورفع الأهلي حامل اللقب رصيده إلى 13 نقطة، ليصعد لصدارة ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز.

كما ارتفع رصيد الجونة إلى 9 نقاط في المركز الثامن، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.