الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

كبير المستشرقين الروس: أعشق مصر وأحرص على زيارتها من وقت لآخر

شريف جاد وكبير المستشرقين
شريف جاد وكبير المستشرقين الروس، فيتو

 تنظم الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية لقاء مع كبير المستشرقين الروس الكسي فاسيلييف في السابعة مساء  الأربعاء المقبل  بمقر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.


 وتأتى للمناقشة حول العلاقات المصرية الروسية وآفاق تطورها في المرحلة القادمة في ظل الأحداث العالمية الملتهبة حاليا.


جدير بالذكر أن الكسي فاسيلييف عمل مبعوثا خاصا للرئيس الروسي في إفريقيا والشرق الأوسط لمدة 30 عاما، وهو مؤرخ ومستشرق معروف ويتحدث اللغة العربية بطلاقة وله مئات المقالات حول العلاقات الروسية العربية، وله أيضا مجموعة كبيرة من الكتب الهامة التى حققت نجاحا كبيرا عند اصدارها مثل كتاب تاريخ العربية والسعودية، وكتاب مصر والمصريون.

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من جانبه أشار شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية أن زيارة عميد المستشرقين الروس إلى مصر تعد حدثا ثقافيا هاما يجب استثمارة، وأن البروفيسور فاسيلييف عاشق لمصر ويحرص على زيارتها من وقت لآخر.

 وأضاف جاد لقد ادهشني هذا الحب الكبير من جانب كبير المستشرقين الروس لمصر عندما قابلته في موسكو مؤخرا وقال لى " لا أصدق أنني لم أزور مصر منذ 5 سنوات وهذا لم يحدث من قبل ".

 

افريقيا عميد المستشرقين الروس الجامعات الروسية العلاقات المصرية الروسية المركز الثقافى الروسي

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