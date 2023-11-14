الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

زراعة 57 شجرة بطريق مصر أسوان الزراعي مركز مطاي بالمنيا

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة بالمنيا، فيتو

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء للحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة ورى الأشجار ونظافة الحشائش ورفعها بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 57 شجرة مثمرة وزينة بطريق مصر أسوان الزراعي، مؤكدا أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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وجدير بالذكر، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة "100 مليون شجرة"، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال توفير مساحات خضراء والحد من التلوث، مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين، ويحقق البعد الجمالى بمدن ومراكز المحافظة.

زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمراكز المنيا ضمن مبادرة “100 مليون شجرة”

من جانبه تابع الدكتور سعيد محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، زراعة 50 شجرة زينة ومثمرة بجوار مطافى سمالوط على الطريق الدائرى، مؤكدًا استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل وشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

وفي مركز مطاي، أكد هشام فايز رئيس المركز، زراعة ١٣٣ شتلة مثمرة وغير مثمرة بالطريق الدائري بمطاي، وقص فروع الأشجار التي تحجب الرؤية على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى قص الحشائش وتهذيب الأشجار وري حديقة ميدان الشهيد وميدان السلام، وري الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعي ودائري مطاي بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي.

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