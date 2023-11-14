وزارة البترول توضح شروط الحصول على تأشيرات الحج لهذا العام

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، توزيع عدد من تأشيرات الحج لعام ٢٠٢٤/١٤٤٥ هجرية للموظفين في قطاع البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، شركات القطاع.

وحددت الوزارة عدد من الشروط التي يتم قبول المتقدم للحصول علي تأشيرة الحج وهي

شروط الحصول على تأشيرة حج للعاملين في البترول

أن يكون من العاملين بالقطاع.

و لم يسبق له أداء فريضة الحـج مـن قبـل اعتبـارا مـن عـام ١٩٩٢ أو من المتقدمين للحج (الخاص أو القرعة أو الجمعيات ) للعام الحالي

وحددت الوزارة شرط ألا يقل عمره عن 55 عاما والأولوية لمن سيبلغ سن التقاعد هذا العام.

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أن يكون له مدة خدمة فعلية لا تقل عن ٢٥ عام

وكشفت الوزارة عن أن التأشيرة مجانيـة وأن مـا دون ذلـك من قيمـة تـذكرة الطيران - الإقامـة البرنامج على حساب المتقدم للحج طبقـا للأسعار المعلنـة مـن وزارة السياحة وذلك في موعد أقصاه 3 أيام من تبليغ المرشح بحصوله علي تأشيرة الحج