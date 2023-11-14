الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزارة البترول توضح شروط الحصول على تأشيرات الحج لهذا العام

حجاج،فيتو
حجاج،فيتو

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، توزيع عدد من تأشيرات الحج لعام ٢٠٢٤/١٤٤٥ هجرية للموظفين  في قطاع البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، شركات القطاع.

وحددت  الوزارة عدد من الشروط التي يتم قبول المتقدم للحصول علي تأشيرة الحج  وهي

شروط الحصول على تأشيرة حج للعاملين في البترول 

أن يكون من العاملين بالقطاع.
و لم يسبق له أداء فريضة الحـج مـن قبـل اعتبـارا مـن عـام ١٩٩٢ أو من المتقدمين للحج (الخاص أو القرعة أو الجمعيات ) للعام الحالي 

وحددت الوزارة شرط ألا يقل عمره عن 55 عاما والأولوية لمن سيبلغ سن التقاعد هذا العام.

Advertisements

أن يكون له مدة خدمة فعلية لا تقل عن ٢٥ عام

وكشفت الوزارة عن أن التأشيرة مجانيـة وأن مـا دون ذلـك من قيمـة تـذكرة الطيران - الإقامـة البرنامج على حساب المتقدم للحج  طبقـا للأسعار المعلنـة مـن وزارة السياحة وذلك في موعد أقصاه 3 أيام من تبليغ المرشح بحصوله علي تأشيرة الحج

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اداء فريضة الحج البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للبترول العامة للبترول تأشيرة الحج شركات القطاع فريضة الحج قطاع البترول وزارة السياحة

مواد متعلقة

وزير البترول يترأس الجمعية العمومية للشركة المصرية للثروات التعدينية

وزير البترول: القطاع يقوم بدور كبير للمشاركة في المسئولية المجتمعية

البترول توقع 3 اتفاقيات تعاون مع هواوي العالمية لدعم التحول الرقمي وحلول الطاقة الشمسية

بسبب الأحداث في غزة، ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتقلص الإمدادات

وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لشركات القطاع

بعد زيادة أسعار الوقود، تعرف على الفرق بين بنزين 80 و92 و95 والنوع المناسب لسيارتك

بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار البنزين

ارتفاع أسعار النفط عالميا، والمرشد الإيراني يطالب بوقف الصادرات لإسرائيل

الأكثر قراءة

حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

سماع دوي انفجار كبير في إيلات

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب في الشرقية

زيادة أسعار سجائر وينستون وكاميل بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة

الخطيب يتدخل لحل أزمة تمديد عقد محمد عبد المنعم

بعد وصول سعر الكيلو لـ1500 جنيه، بدائل الحبهان وبنفس الطعم

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

عملت لصالح الموساد والـCIA، أول فيديو للأسيرة الإسرائيلية التي اختفت في العراق

Advertisements

منوعات

المزيد

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

مفاجأة "ناسا"، صورة ملونة التقطها "جيمس ويب" و"هابل"

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

ضاني وبط ومحار، ركاب "تايتانيك" دفعوا 103 آلاف دولار قيمة العشاء

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أسماك نافقة في الأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية.. ما القصة ؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

رمضان عبدالمعز: الغل والحسد والخيانة ليست من صفات المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية