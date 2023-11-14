الخطيب يتدخل لحل أزمة تمديد عقد محمد عبد المنعم

الدوري المصري، قال مصدر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سوف يتدخل خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف تمديد عقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق.

وأضاف أن عبد المنعم طلب مناقشة تمديد عقده حتى انتهاء مشاركته مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا في يناير القادم.

وأوضح أن الخطيب سيكون له دور مهم في حسم ملف تمديد عقد اللاعب حتى ٢٠٢٧.

يدرس مسئولو النادي الأهلي إعارة حمزة علاء حارس مرمى الفريق في انتقالات الشتاء القادم.

ويرغب حمزة علاء في الخروج معارا بحثا عن فرصة المشاركة في المباريات.

وخرج حمزة علاء نت حسابات الجهاز الفني في المباريات الأخيرة حيث أصبح الحارس الرابع خلفا لمحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

كما وضع مسئولو النادي الأهلي التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي ضمن المرشحين للدخول في صفقة تبادلية مع فيوتشر للحصول علي خدمات عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر الذي يرغب الأهلي في التعاقد معه رسميا في ميركاتو الشتاء القادم.

وعلمت فيتو ان الأهلي يجهز عرضا رسميا إلي فيوتشر للحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد مقابل إعارة فيوتشر ولاعب أخر (لم يتم الإستقرار عليه) ومقابل مادي للصفقة.

أكد مصدر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ابلغ خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي بوجود اجتماع هام مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق يوم الاحد القادم داخل القلعة الحمراء.

وبدوره قام خالد بيبو بابلاغ السويسري كولر بموعد جلسة الخطيب ولجنة التخطيط للكرة معه قبل انطلاق مران الفريق الأحد القادم عقب عودته من الاجازة التي يقضيها خارج مصر.

كما قالت مصادر داخل الأهلي أن محمد حمدي ظهير ايسر بيراميدز أصبح خارج حسابات تدعيم الجبهة اليسري في الموسم الجديد.

أضافت إن لاعب بيراميدز قام بتجديد تعاقده لمدة موسمين ومن ثم أصبح خارج حسابات إدارة التعاقدات داخل النادي الأهلي.

وأوضحت أن الأهلي أغلق ملف المفاوضات مع محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز بعد علمها بتجديد اللاعب لمدة موسمين مع ناديه الحالي.

كما قال مصدر داخل الأهلي أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق سوف يكون جاهز لمباراة ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم ٢٥ نوفمبر الجاري.

أضاف: معلول بدأ في التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية وسوف يكون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة بطل غانا الافتتاحية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

حدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السبت المقبل موعدا لوصوله إلى القاهرة استعدادا لقيادة تدريبات الفريق يوم الأحد القادم استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة أسبوع واستغل السويسري هذا الأمر وغادر إلي بلاده للاطمئنان على أسرته.

كما حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الاحتفال بتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وعلق عليها قائلا: "صدارة جدول الترتيب.. أقوى خط هجوم.. أقوى خط دفاع.. عادات وتقاليد الأبطال في الدوري".

الأهلى، فيتو

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة.

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مباريات الأهلي بالدوري الموسم الحالي

1- الأهلي 4-0 المصري البورسعيدي الجولة الأولى بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

2- الأهلي 3-1 الإسماعيلي الجولة الثالثة بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

3- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السادسة بالدوري ملعب عثمان أحمد عثمان.

4- الأهلي 2-1 سيراميكا كليوباترا الجولة الجولة الثانية بالدوري ملعب عثمان أحمد عثمان.

5- الأهلى 1-1 الجونة الجولة الرابعة بالدوري استاد خالد بشارة

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والجونة

1 - الأهلي 13 نقطة

2 - بيراميدز 13 نقطة

3 - مودرن فيوتشر 12 نقطة

4 - زد اف سي 12 نقطة

5 - الاتحاد 11 نقطة

6 - إنبي 10 نقاط

7- طلائع الجيش 10 نقاط

8 - الجونة 9 نقاط

9 - المصري 9 نقاط

10 - الزمالك 8 نقاط

11- بلدية المحلة 8 نقاط

12 - سموحة 8 نقاط

13 - سيراميكا 7 نقاط

14 - الإسماعيلي 4 نقاط

15 - فاركو 4 نقاط

16 - الداخلية 4 نقاط

17 - البنك الأهلي 3 نقاط

18 - المقاولون نقطتين

جدول ترتيب الدوري المصري

وكان الأهلي سقط في فخ التعادل مع الجونة في مؤجلات بطولة الدوري المصري في المباراة التي جمعتهما بإستاد خالد بشارة في الغردقة.

تقدم الأهلي بهدف عن طريق اللاعب الفرنسي أنطوني موديست في الدقيقة 36 ولكن الجونة أدرك التعادل في الدقيقة (45+2)، بهدف من ضربة جزاء للمغربي أحمد بلحاج.

وشهد اللقاء إلغاء هدف للجونة بعد مرور دقيقة واحدة عن طريق أيمن سعد "موكا"، بداعي لمسة يد، كما تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد في الدقيقة 83.



ورفع الأهلي حامل اللقب رصيده إلى 13 نقطة، ليصعد لصدارة ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز.

كما ارتفع رصيد الجونة إلى 9 نقاط في المركز الثامن، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.