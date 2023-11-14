الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ قنا يستأنف استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم

محافظ قنا خلال استقبال
محافظ قنا خلال استقبال المواطنين،فيتو


استأنف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد، استقبال المواطنين بمكاتبهم، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

Advertisements

حيث استقبل محافظ قنا 41 مواطن من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ومن جانبه وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا محافظ قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

قنا تشارك في ورشة عمل منصة أيادي مصر

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في قنا

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في قنا

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في قنا

الأكثر قراءة

حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

سماع دوي انفجار كبير في إيلات

الخطيب يتدخل لحل أزمة تمديد عقد محمد عبد المنعم

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب مخ وأعصاب في الشرقية

زيادة أسعار سجائر وينستون وكاميل بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة

بعد وصول سعر الكيلو لـ1500 جنيه، بدائل الحبهان وبنفس الطعم

وزير الخارجية: المرأة الفلسطينية في غزة تتعرض لانتهاكات ترقى لجرائم الحرب

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

مفاجأة "ناسا"، صورة ملونة التقطها "جيمس ويب" و"هابل"

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

ضاني وبط ومحار، ركاب "تايتانيك" دفعوا 103 آلاف دولار قيمة العشاء

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أسماك نافقة في الأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية.. ما القصة ؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

رمضان عبدالمعز: الغل والحسد والخيانة ليست من صفات المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية