ديكو: أنسو فاتي قد يعود إلى برشلونة

كشف البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن وضع اللاعبين الذين رحلوا عن البارسا أو الذي سينضمون قريبا إلى الفريق الكتالوني.

تصريحات ديكو المدير الرياضي لبرشلونة

وقال ديكو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنسو فاتي قد يعود إلى برشلونة.. يمكن العودة بالطبع.. إنه صغير جدًا وهو سعيد الآن".

وأضاف: "فاتي من طلب الرحيل على سبيل الإعارة بحثًا عن دقائق أكبر للمشاركة وقرر الانضمام إلى برايتون وأعتقد أنه قام بعمل جيد".

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وتابع ديكو: "سأذهب لرؤية فاتي قريبًا. إن المستقبل يعتمد عليه ويمكنه العودة إلى برشلونة.. ليس هناك شك في ذلك".

وواصل: "نريد جميعًا أن يأتي البرازيلي الشاب فيتور روكي في أسرع وقت ممكن.. إنه رهاني، ورهان تشافي ورهان النادي".

واختتم: "نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل ضمه في يناير المقبل. نعرف لوائح الدوري الإسباني، لقد أجروا بعض التغييرات التي يمكن أن تساعدنا".

برشلونة يفشل في ضم صفقة من أتلتيكو مدريد

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، كان برشلونة يعتزم الدخول في مفاوضات مع أتلتيكو، لضم اللاعب الشاب ذي الأصول النيجيرية، صامويل أوموروديون "سامو"، البالغ من العمر 19 عامًا.

وانضم سامو لصفوف أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي قادمًا من غرناطة، بعد فشل برشلونة في التعاقد معه مقابل 6 ملايين يورو، نظرًا لأزمة إيقاف القيد التي كان يعاني منها النادي.

بعد ذلك، علم برشلونة بنية أتلتيكو مدريد إعارة اللاعب، وكان يريد ضمه، قبل أن ينتقل لصفوف ديبورتيفو ألافيس في النهاية.

وخاض سامو 12 مباراة مع ديبورتيفو ألافيس، هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف حتى الآن، أحدها في شباك برشلونة خلال لقاء الأمس في الليجا، الذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني (2-1).